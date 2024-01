NYSE-Aktienkurs Delta Air Lines-Aktie:

37,14 USD -0,88% (17.01.2024, 22:00)



ISIN Delta Air Lines-Aktie:

US2473617023



WKN Delta Air Lines-Aktie:

A0MQV8



Ticker-Symbol Delta Air Lines-Aktie:

OYC



NYSE-Symbol Delta Air Lines-Aktie:

DAL



Kurzprofil Delta Air Lines Inc.:



Delta Air Lines Inc. (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) gehört zu den größten Fluggesellschaften im Personen- und Frachtverkehr in den USA und der ganzen Welt. Ferner gilt Delta Air Lines als eine der führenden Transatlantikfluggesellschaften. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Personenverkehr. (18.01.2024/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Delta Air Lines-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die amerikanische Airline Delta (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) hat im vierten Quartal weniger verdient, die Erwartungen des Marktes aber übertroffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Gewinn je Aktie sei um 13 Prozent auf 1,28 Dollar gesunken. Analysten hätten mit einem Rückgang auf 1,16 Dollar gerechnet. Auch der Umsatz sei einen Tick besser ausgefallen als gedacht. Dieser sei um 11 Prozent auf 13,7 Mrd. Dollar gestiegen. Der Konsens habe bei 13,56 Mrd. Dollar gelegen.Von Begeisterung sei an der Börse dennoch keine Spur gewesen. Vor allem der Ausblick habe enttäuscht. Die Fluggesellschaft stelle wegen makroökonomischer Unsicherheiten und Lieferkettenprobleme nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 6,00 bis 7,00 Dollar in Aussicht. Zuvor habe die Fluglinie mehr als 7,00 Dollar angepeilt. Nach dem starken Kursanstieg seit Ende Oktober - in der Spitze ging es um mehr als 40 Prozent nach oben - stehen die Zeichen damit erst einmal auf Konsolidierung, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 2/2024)Börsenplätze Delta Air Lines-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Delta Air Lines-Aktie:34,275 EUR +0,40% (18.01.2024, 10:42)