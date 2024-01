NYSE-Aktienkurs Delta Air Lines-Aktie:

36,74 USD -4,50% (16.01.2024, 17:46)



ISIN Delta Air Lines-Aktie:

US2473617023



WKN Delta Air Lines-Aktie:

A0MQV8



Ticker-Symbol Delta Air Lines-Aktie:

OYC



NYSE-Symbol Delta Air Lines-Aktie:

DAL



Kurzprofil Delta Air Lines Inc.:



Delta Air Lines Inc. (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) gehört zu den größten Fluggesellschaften im Personen- und Frachtverkehr in den USA und der ganzen Welt. Ferner gilt Delta Air Lines als eine der führenden Transatlantikfluggesellschaften. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Personenverkehr. (16.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - Delta Air Lines-Aktienanalyse von Susquehanna Financial:Susquehanna Financial stuft die Aktie von Delta Air Lines Inc. (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) weiterhin mit dem Rating "positive" ein, senkt aber das Kursziel von 50 USD auf 47 USD.Susquehanna habe festgestellt, dass die Ergebnisse des vierten Quartals auf eine bessere operative Leistung zurückzuführen gewesen seien, habe aber gesagt, dass die Investoren wahrscheinlich eine Kürzung der bereinigten Gewinnprognose für 2024 sowie eine Aufwärtskorrektur der Stückkostenprognose für 2024 erwartet hätten und damit für das obere Ende der EPS-Prognose argumentiert hätten, insbesondere da das Unternehmen Vorsicht in Bezug auf die geopolitische und makroökonomische Landschaft und die globalen Lieferketten signalisiert habe.Susquehanna Financial stuft die Delta Air Lines-Aktie unverändert mit "positive" ein. (Analyse vom 16.01.2024)Börsenplätze Delta Air Lines-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Delta Air Lines-Aktie:33,835 EUR -3,23% (16.01.2024, 17:37)