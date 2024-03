4. Das Gesundheitswesen: Die wirtschaftliche Situation deutscher Krankenhäuser hat sich verschärft und ist von zahlreichen Insolvenzen geprägt. Ob eine Reform hier gegensteuern kann, ist zweifelhaft. Infolgedessen herrscht für viele Dienstleister in dieser Branche eine große Unsicherheit.



Darüber hinaus sehen die Deloitte-Experten den Maschinen- und Anlagenbau als möglichen zukünftigen Brennpunkt für Restrukturierungen. Auch wenn diese Branche aktuell weniger stark im Fokus steht, werden der steigende globale Wettbewerbsdruck sowie die Notwendigkeit von Innovationen zu Herausforderungen führen, auf die die Unternehmen reagieren müssen.



Der Restructuring Report zeigt auch einen Wandel im Finanzierungsumfeld. Die klassische Bankfinanzierung nimmt an Bedeutung ab, während der Einfluss von Debt Funds wächst.



Weiterführende Informationen finden Sie im vollständigen Restructuring Report 2023/2024 auf unserer Webseite.



Über die Studie



Im Rahmen des Deloitte Restructuring Report wurden 190 Experten aus den Bereichen Insolvenzberatung und -verwaltung sowie Management- und Rechtsberatung befragt, dazu Finanzierer (Eigen- und Fremdkapital) sowie (Interims-)Manager von Unternehmen. Diese teilten ihre Einschätzungen und Erwartungen zur weiteren Konjunktur- und Branchenentwicklung sowie zu aktuellen Trends auf dem Restrukturierungsmarkt mit. Im Bericht werden diese Erkenntnisse dann dargestellt und reflektiert. Ziel ist es, einen fundierten Überblick über die Situation des deutschen Restrukturierungsmarktes zu geben, sowie Trends und mögliche Veränderungen aufzuzeigen.



