NYSE-Aktienkurs Dell-Aktie:

70,02 USD +2,46% (22.09.2023, 22:15)



ISIN Dell-Aktie:

US24703L2025



WKN Dell-Aktie:

A2N6WP



Ticker-Symbol Dell-Aktie:

APC



NYSE-Symbol Dell-Aktie:

DELL



Kurzprofil Dell Technologies Inc.:



Dell Technologies Inc. (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: 12DA, NYSE-Symbol: DELL) ist eine einzigartige Unternehmensfamilie, die Unternehmen die notwendige Infrastruktur bietet, um ihre digitale Zukunft aufzubauen, die IT zu transformieren und ihre wichtigsten Asset-Informationen zu schützen. Das Unternehmen bedient Kunden aller Größen in 180 Ländern - von 99 Prozent der Fortune 500-Kunden bis hin zu einzelnen Verbrauchern.



Dell Technologies basiert auf den kombinierten Funktionen von Dell, Dell EMC, VMware, Pivotal, Secureworks, RSA Security und Virtustream in einem Unternehmen. (25.09.2023/ac/a/n)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dell-Aktienanalyse der Deutschen Bank:Sidney Ho, Analystin der Deutschen Bank, bestätigt ihre Kaufempfehlung für die Aktie von Dell Technologies Inc. (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: 12DA, NYSE-Symbol: DELL) und steigert das Kursziel.Vor der Analystenkonferenz am Donnerstag würden die Analysten erwarten, dass sich die Kommentare des Unternehmens auf die Geschäftsstrategie in Bezug auf Wachstumschancen, Betriebsstruktur und Kapitalallokation konzentrieren würden. Sie würden davon ausgehen, dass Dell seine Möglichkeiten im Bereich der Server für künstliche Intelligenz hervorheben werde, die im letzten Quartal eine enorme Dynamik gezeigt hätten. Die Analysten würden es für wahrscheinlich halten, dass Dell seine langfristigen Umsatz- und Gewinnwachstumsprognosen sowie das Kapitalrenditeziel anhebe.Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Dell-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy" ein. Das Kursziel werde von 68 auf 75 USD angehoben. (Analyse vom 25.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Dell-Aktie:65,50 EUR -0,49% (25.09.2023, 15:19)