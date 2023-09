Tradegate-Aktienkurs Dell-Aktie:

65,68 EUR +0,37% (20.09.2023, 12:06)



NYSE-Aktienkurs Dell-Aktie:

69,90 USD +1,08% (19.09.2023, 22:00)



ISIN Dell-Aktie:

US24703L2025



WKN Dell-Aktie:

A2N6WP



Ticker-Symbol Dell-Aktie:

APC



NYSE-Symbol Dell-Aktie:

DELL



Kurzprofil Dell Technologies Inc.:



Dell Technologies Inc. (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: 12DA, NYSE-Symbol: DELL) ist eine einzigartige Unternehmensfamilie, die Unternehmen die notwendige Infrastruktur bietet, um ihre digitale Zukunft aufzubauen, die IT zu transformieren und ihre wichtigsten Asset-Informationen zu schützen. Das Unternehmen bedient Kunden aller Größen in 180 Ländern - von 99 Prozent der Fortune 500-Kunden bis hin zu einzelnen Verbrauchern.



Dell Technologies basiert auf den kombinierten Funktionen von Dell, Dell EMC, VMware, Pivotal, Secureworks, RSA Security und Virtustream in einem Unternehmen. (20.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Dell-Aktienanalyse von LYNX Broker:Achim Mautz, Marktanalyst des Online-Brokers LYNX, nimmt die Aktie von Dell Technologies Inc. (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: 12DA, NYSE-Symbol: DELL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ende August veröffentlichten Quartalsergebnisse hätten in der Aktie des US-amerikanischen Computerherstellers ein wahres Kursfeuerwerk ausgelöst. Doch was sei an den Zahlen so besonders gewesen? Marktanalyst Achim Mautz werfe in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX einen Blick auf die Zahlen.Der Umsatz sei mit 22,93 Milliarden USD rund 10% höher gewesen als erwartet. Dennoch um 13,2% tiefer als im Vorjahr. Die große Überraschung habe sich beim Gewinn gefunden. Dieser habe leicht über Vorjahresniveau gelegen, jedoch um +41,7% höher als von Analysten prognostiziert.Die Dell-Aktie sei bereits die letzten Monate über hervorragend im Rennen gewesen. Nun habe das Papier noch einen drauf gesetzt. Der Trend befinde sich in einer bullischen Trendphase. Aktuell bilde sich im Chart eine Bullenflagge, welche scheinbar nur darauf warte, nach oben verlassen zu werden. Noch sei allerdings unklar, ob es zu einem Ausbruch komme und wenn, ob dieser schon diese Woche erfolge, oder ob es zuvor noch zu einem Test der 20-Tage-Linie komme.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Dell-Aktie: