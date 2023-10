NYSE-Aktienkurs Dell Technologies-Aktie:

66,19 USD -1,50% (05.10.2023)



ISIN Dell Technologies-Aktie:

US24703L2025



WKN Dell Technologies-Aktie:

A2N6WP



Ticker-Symbol Dell Technologies-Aktie:

APC



NYSE-Symbol Dell Technologies-Aktie:

DELL



Kurzprofil Dell Technologies Inc.:



Dell Technologies Inc. (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: 12DA, NYSE-Symbol: DELL) ist eine einzigartige Unternehmensfamilie, die Unternehmen die notwendige Infrastruktur bietet, um ihre digitale Zukunft aufzubauen, die IT zu transformieren und ihre wichtigsten Asset-Informationen zu schützen. Das Unternehmen bedient Kunden aller Größen in 180 Ländern - von 99 Prozent der Fortune 500-Kunden bis hin zu einzelnen Verbrauchern.



Dell Technologies basiert auf den kombinierten Funktionen von Dell, Dell EMC, VMware, Pivotal, Secureworks, RSA Security und Virtustream in einem Unternehmen. (06.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Dell Technologies-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Dell Technologies Inc. (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: 12DA, NYSE-Symbol: DELL) und erhöhen ihr Kursziel.Das Unternehmen habe sich auf dem Dell's Security Analyst Meeting verpflichtet, mehr als 80% des jährlichen freien Cashflows an die Aktionäre zurückzugeben, was höher sei als die erwarteten 70 bis 80% und die vorherigen 40 bis 60%. Dells langfristiges Umsatzwachstumsziel sei bei 3% bis 4% CAGR beibehalten worden, während das EPS-Wachstumsziel von zuvor 6%-plus CAGR auf 8%-plus angehoben worden sei. Die Analysten würden diese Ziele als konservativ und schlagbar ansehen.Die Analysten von BofA Securities bewerten die Dell Technologies-Aktie weiterhin mit "buy". Das Kursziel werde von 70,00 auf 76,00 USD angehoben. (Analyse vom 05.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Dell Technologies-Aktie:63,10 EUR +0,54% (06.10.2023, 14:14)