Kurzprofil Dell Technologies Inc.:



Dell Technologies Inc. (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: 12DA, NYSE-Symbol: DELL) ist eine einzigartige Unternehmensfamilie, die Unternehmen die notwendige Infrastruktur bietet, um ihre digitale Zukunft aufzubauen, die IT zu transformieren und ihre wichtigsten Asset-Informationen zu schützen. Das Unternehmen bedient Kunden aller Größen in 180 Ländern - von 99 Prozent der Fortune 500-Kunden bis hin zu einzelnen Verbrauchern.



Dell Technologies basiert auf den kombinierten Funktionen von Dell, Dell EMC, VMware, Pivotal, Secureworks, RSA Security und Virtustream in einem Unternehmen. (01.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Dell Technologies-Aktienanalyse von der Citigroup:

Die Analysten der Citigroup erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Dell Technologies Inc. (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: 12DA, NYSE-Symbol: DELL).

In einem besser als erwarteten Nachfrageumfeld habe Dell starke Q2-Ergebnisse gemeldet, die seine führende Position in den Kernmärkten und seinen Fokus auf profitablere Segmente belegen würden. Die Analysten seien der Ansicht, dass Dell angesichts des sich verbessernden kommerziellen PC-Hintergrunds, der Anzeichen für eine Stabilisierung der Server- und Speichernachfrage und des Potenzials für höhere Kapitalerträge weiterhin günstig positioniert sei, da die Margen des freien Cashflows zu einem normaleren Niveau zurückkehren würden. Die durch künstliche Intelligenz generierte Nachfrage stelle ein Aufwärtspotenzial dar, das jedoch wahrscheinlich erst im Jahr 2024 eintreten werde, füge Citi hinzu.

Die Analysten der Citigroup bewerten die Dell Technologies-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy". Das Kursziel werde von 60,00 auf 70,00 USD angehoben. (Analyse vom 01.09.2023)