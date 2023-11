NYSE-Aktienkurs Dell-Aktie:

73,60 USD +1,46% (17.11.2023)



ISIN Dell-Aktie:

US24703L2025



WKN Dell-Aktie:

A2N6WP



Ticker-Symbol Dell-Aktie:

APC



NYSE-Symbol Dell-Aktie:

DELL



Kurzprofil Dell Technologies Inc.:



Dell Technologies Inc. (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: 12DA, NYSE-Symbol: DELL) ist eine einzigartige Unternehmensfamilie, die Unternehmen die notwendige Infrastruktur bietet, um ihre digitale Zukunft aufzubauen, die IT zu transformieren und ihre wichtigsten Asset-Informationen zu schützen. Das Unternehmen bedient Kunden aller Größen in 180 Ländern - von 99 Prozent der Fortune 500-Kunden bis hin zu einzelnen Verbrauchern.



Dell Technologies basiert auf den kombinierten Funktionen von Dell, Dell EMC, VMware, Pivotal, Secureworks, RSA Security und Virtustream in einem Unternehmen. (20.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Dell-Aktienanalyse von Melius Research:Die Analysten von Melius Research nehmen die Coverage der Aktie von Dell Technologies Inc. (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: 12DA, NYSE-Symbol: DELL) mit einer Kaufempfehlung auf.Das Rating und das Kursziel "hängen von unserer Ansicht ab", dass Dell in den meisten seiner Produktlinien von einem "KI-Halo-Effekt" in einem potenziellen Upgrade-Zyklus für PCs und wachsenden Vorteilen aus einer Expansion in den KI-Servermarkt profitieren könne, so die Analysten. Angesichts der Tatsache, dass Dell ein struktureller Aktiengewinner mit "überragender Größe und einem versierten Managementteam" sei, verdiene die Aktie "einen nachhaltigen Aufschlag gegenüber der Konkurrenz".Die Analysten von Melius Research haben die Coverage von Dell Technologies mit einem "buy"-Rating und einem Zwei-Jahres-Kursziel von 95,00 USD aufgenommen. (Analyse vom 20.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Dell-Aktie:67,88 EUR +0,59% (20.11.2023, 14:04)