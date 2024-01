NYSE-Aktienkurs Dell-Aktie:

78,25 USD +1,48% (10.01.2024, 22:00)



ISIN Dell-Aktie:

US24703L2025



WKN Dell-Aktie:

A2N6WP



Ticker-Symbol Dell-Aktie:

APC



NYSE-Symbol Dell-Aktie:

DELL



Kurzprofil Dell Technologies Inc.:



Dell Technologies Inc. (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: 12DA, NYSE-Symbol: DELL) ist eine einzigartige Unternehmensfamilie, die Unternehmen die notwendige Infrastruktur bietet, um ihre digitale Zukunft aufzubauen, die IT zu transformieren und ihre wichtigsten Asset-Informationen zu schützen. Das Unternehmen bedient Kunden aller Größen in 180 Ländern - von 99 Prozent der Fortune 500-Kunden bis hin zu einzelnen Verbrauchern.



Dell Technologies basiert auf den kombinierten Funktionen von Dell, Dell EMC, VMware, Pivotal, Secureworks, RSA Security und Virtustream in einem Unternehmen. (11.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Tokio (www.aktiencheck.de) - Dell-Aktienanalyse von Daiwa Capital Markets:Daiwa Capital Markets erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für Aktie von Dell Technologies Inc. (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: 12DA, NYSE-Symbol: DELL).Die Nachfrage nach Servern mit generativer künstlicher Intelligenz bleibe stark und die Nachfrage nach KI-Personalcomputern komme als nächstes, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Das Analysehaus bleibe zuversichtlich, dass 2024 aus mehreren Gründen ein besseres Jahr für Technologie-Hardware sein werde. Die größten Treiber würden generative KI, Inferenzen und PCs sein, zusammen mit einem eventuellen allgemeinen Erneuerungszyklus.Daiwa Capital Markets hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Dell-Aktie bestätigt und das Kursziel von 80 auf 88 USD angehoben. (Analyse vom 11.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Dell-Aktie:71,56 EUR +0,34% (11.01.2024, 13:17)