NYSE-Aktienkurs Dell-Aktie:

124,59 USD +31,62% (01.03.2024, 22:01)



ISIN Dell-Aktie:

US24703L2025



WKN Dell-Aktie:

A2N6WP



Ticker-Symbol Dell-Aktie:

APC



NYSE-Symbol Dell-Aktie:

DELL



Kurzprofil Dell Technologies Inc.:



Dell Technologies Inc. (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: 12DA, NYSE-Symbol: DELL) ist eine einzigartige Unternehmensfamilie, die Unternehmen die notwendige Infrastruktur bietet, um ihre digitale Zukunft aufzubauen, die IT zu transformieren und ihre wichtigsten Asset-Informationen zu schützen. Das Unternehmen bedient Kunden aller Größen in 180 Ländern - von 99 Prozent der Fortune 500-Kunden bis hin zu einzelnen Verbrauchern.



Dell Technologies basiert auf den kombinierten Funktionen von Dell, Dell EMC, VMware, Pivotal, Secureworks, RSA Security und Virtustream in einem Unternehmen. (03.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Dell Technologies Inc. (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: 12DA, NYSE-Symbol: DELL) unter die Lupe.An der Technologiebörse würden zum Wochenschluss die Sektkorken knallen. Sowohl NASDAQ Composite als auch NASDAQ 100 hätten am Freitag kräftig zugelegt und seien jeweils auf neue Rekordstände gestiegen. Vor allem die Quartalszahlen von Dell und NetApp hätten die Anleger in Kauflaune versetzt.Nach den Kurssprüngen vom Freitag sollten die Aktien von Dell und NetApp zum Auftakt kommender Woche ein paar Gewinnmitnahmen hinnehmen müssen. Der Hype wegen KI werde allerdings den Kursen mittelfristig weiter einheizen, sodass schwache Tage Kauftage seien. Was die laufende Dell-Empfehlung betreffe, werde "Der Aktionär" in der kommenden Ausgabe Ziel und Stopp überarbeiten, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Dell-Aktie:115,00 EUR +31,28% (01.03.2024, 22:26)