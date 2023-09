Tradegate-Aktienkurs Dell-Aktie:

63,36 EUR +22,08% (01.09.2023, 16:18)



NYSE-Aktienkurs Dell-Aktie:

68,70 USD +22,16% (01.09.2023, 16:13)



ISIN Dell-Aktie:

US24703L2025



WKN Dell-Aktie:

A2N6WP



Ticker-Symbol Dell-Aktie:

APC



NYSE-Symbol Dell-Aktie:

DELL



Kurzprofil Dell Technologies Inc.:



Dell Technologies Inc. (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: 12DA, NYSE-Symbol: DELL) ist eine einzigartige Unternehmensfamilie, die Unternehmen die notwendige Infrastruktur bietet, um ihre digitale Zukunft aufzubauen, die IT zu transformieren und ihre wichtigsten Asset-Informationen zu schützen. Das Unternehmen bedient Kunden aller Größen in 180 Ländern - von 99 Prozent der Fortune 500-Kunden bis hin zu einzelnen Verbrauchern.



Dell Technologies basiert auf den kombinierten Funktionen von Dell, Dell EMC, VMware, Pivotal, Secureworks, RSA Security und Virtustream in einem Unternehmen. (01.09.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dell: KI treibt Quartalsergebnis an und übertrifft die Erwartungen! AktiennewsDell Technologies (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: 12DA, NYSE-Symbol: DELL) hat beeindruckende Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt, und die Aktien stiegen im vorbörslichen Handel um über 12%, so die Experten von XTB.Der IT-Riese habe die Erwartungen der Wall Street übertroffen und einen Gesamtnettoumsatz von 22,93 Mrd. USD gegenüber geschätzten 20,84 Mrd. USD gemeldet. Die starke Leistung des Unternehmens sei durch robuste Verkäufe von Personalcomputern und Hardware für Rechenzentren sowie durch wachsende Beiträge von KI-fähigen Servern angetrieben worden. Allein das kommerzielle Kundensegment habe in diesem Quartal einen Umsatz von 10,6 Milliarden US-Dollar verzeichnet, was auf eine hohe Nachfrage nach Workstations hindeute.Die wichtigsten Finanzkennzahlen im Überblick:• Gesamtnettoumsatz: 22,93 Milliarden US-Dollar, übertreffe die Schätzung von 20,84 Milliarden US-Dollar• Nettoumsatz der Infrastructure Solutions Group: 8,46 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 11% im Vergleich zum Vorjahr, der jedoch die Schätzung von 7,35 Milliarden US-Dollar übertreffe• Nettoumsatz der Client Solutions Group: $12,94 Milliarden, übertreffe die Schätzung von 12,06 USD Milliarden• Bereinigtes Betriebsergebnis: 1,98 Milliarden USD, übertreffe die Schätzung von 1,5 Milliarden USD• Bereinigtes EPS: 1,74 USD, übertreffe die Schätzung von 1,14 USDBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Dell-Aktie: