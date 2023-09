NYSE-Aktienkurs Dell-Aktie:

Kurzprofil Dell Technologies Inc.:



Dell Technologies Inc. (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: 12DA, NYSE-Symbol: DELL) ist eine einzigartige Unternehmensfamilie, die Unternehmen die notwendige Infrastruktur bietet, um ihre digitale Zukunft aufzubauen, die IT zu transformieren und ihre wichtigsten Asset-Informationen zu schützen. Das Unternehmen bedient Kunden aller Größen in 180 Ländern - von 99 Prozent der Fortune 500-Kunden bis hin zu einzelnen Verbrauchern.



Dell Technologies basiert auf den kombinierten Funktionen von Dell, Dell EMC, VMware, Pivotal, Secureworks, RSA Security und Virtustream in einem Unternehmen. (04.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Dell-Aktienanalyse von Analyst Amit Daryanani von Evercore ISI:Amit Daryanani, Analyst von Evercore ISI, stuft die Aktie von Dell Technologies Inc. (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: 12DA, NYSE-Symbol: DELL) weiterhin mit "outperform" ein.Dell habe im Juli-Quartal eine "beeindruckende Aufwärtsentwicklung" mit einer breit angelegten Stärke sowohl im Infrastruktur- als auch im Kundensegment verzeichnet. Das Unternehmen "scheine am Anfang" eines KI-Rückenwinds zu stehen, der sich über GPU-fähige Server hinaus auf potenzielle Speichersysteme ausdehnen sollte, so Amit Daryanani in einer Mitteilung nach der Veröffentlichung der Ergebnisse.Die Katalysatoren bei Dell - darunter ein Update zur Kapitalallokation während des bevorstehenden Analystentags, eine KI-zentrierte Umsatzbeschleunigung und eine potenzielle Aufnahme in den S&P 500 - "würden beginnen sich in bemerkenswerter Weise zu summieren", so der Analyst weiter.Amit Daryanani, Analyst von Evercore ISI, stuft die Aktie von Dell nach wie vor mit "outperform" ein und hebt das Kursziel von 60 auf 70 USD an. (Analyse vom 01.09.2023)Börsenplätze Dell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dell-Aktie:62,36 EUR -1,42% (04.09.2023, 10:40)