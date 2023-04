Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (28.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kurs von Delivery Hero sei gestern zu Handelsbeginn ins Minus gesackt, aber am Abend sei die Aktie schließlich der Tagesgewinner im MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) gewesen. Grund für die starke Kurswende im Tagesverlauf: Delivery Hero habe erst eine schwache Umsatzentwicklung gemeldet: 11,2 Milliarden Euro beim Bruttowarenvolumen seien ein Anstieg um lediglich 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gewesen. Analysten hätten mit fast zwölf Milliarden gerechnet. Vor allem die Entwicklung im asiatischen Markt habe mit einem Rückgang um sieben Prozent enttäuscht. Immerhin: In anderen Regionen habe es einen Anstieg um durchschnittlich 16 Prozent gegeben.Das Liefergeschäft bleibe ein schwieriges Pflaster. Allerings: Delivery Hero traue sich inzwischen eine Jahresprognose zu. In Aussicht gestellt werde nun ein Umsatzanstieg von fünf bis sieben Prozent. Beim freien Cashflow wolle das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte aus der Verlustzone kommen.Nachdem die Aktie im frühen Handel noch mehr als sieben Prozent abgesackt sei, hätten dann positiv interpretierte Aussagen in einer Telefonkonferenz mit Analysten die Wende gebracht. Delivery Hero habe sich mit einem Plus von knapp zehn Prozent an die MDAX-Spitze gesetzt. Der Vorstandsvorsitzende und der Finanzchef hätten in der Konferenz dargelegt, dass Delivery Hero gut in den Monat April gestartet sei, habe ein Händler hervorgehoben. Der Experte Giles Thorne vom Analysehaus Jefferies habe die deutliche Kehrtwende bei dem Aktienkurs auf die Klarheit und Zuversicht zurückgeführt, die die Telefonkonferenz gebracht habe. Im frühen Handel hätten die Anleger noch das enttäuschende Wachstumsziel bei dem für die Branche wichtigen Bruttowarenwert verdauen müssen. In der Konferenz aber habe das Management gesagt, dass es Spielraum für das Ziel nach oben gebe, wenn das Handelsumfeld günstig bleibe.Kein Kauf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Delivery Hero-Aktie. (Analyse vom 27.04.2023)(mit Material von dpa-AFX)