Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (29.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Delivery Hero wolle frisches Geld. Zu diesem Zweck habe es Barclays Bank, Goldman Sachs und Morgan Stanley damit beauftragt, bis zu 68.206.076 Class A Aktien von Deliveroo PLC ( ISIN GB00BNC5T391 WKN A2QSJZ ) an den meistbietenden zu verkaufen. An der Londoner Börse würden die Papiere derzeit zu 1,22 Pfund gehandelt. In Deutschland zu 1,41 Euro. Der Wert der Transaktion, mit deren Abschluss Delivery Hero bis 1. Februar rechne, könnte somit 96 Millionen Euro vor Kosten erreichen. Die Beteiligung entspreche 4,5 Prozent an Deliveroo. Nach dem Deal sollte Delivery Hero keine Deliveroo-Aktien mehr besitzen.Im zurückliegenden Jahr sei die Aktie von Delivery Hero der größte Verlierer im MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) gewesen. Sie habe 45,4 Prozent ihres Wertes eingebüßt. Wer nun denke, das sei ein einmaliger Ausrutscher gewesen, der irre. Auch 2022 sei Delivery Hero vor allem für eines bekannt gewesen: Verluste. Die Aktie habe 53,64 Prozent verloren. Und das, nachdem sich Aktionäre der Gesellschaft auch 2021 vor allem mit roten Vorzeichen hätten auseinander setzen müssen. Minus da: 23,44 Prozent. Unter dem Strich notiere das Papier heute beinahe 85 Prozent unterhalb ihres Allzeithochs, das sie zu Beginn des Jahres 2021 erreicht habe.Delivery Hero plane vollständig bei Deliveroo auszusteigen. Es sei sozusagen die letzte Aktienlieferung, die hier anstehe. Dass das Geld für "allgemeine Unternehmenszwecke" verwendet werden solle, klinge nicht nur uninspiriert, sondern auch danach, als sei das Berliner Unternehmen, dessen Aktie sich seit Jahren auf Talfahrt befinde, darauf angewiesen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link