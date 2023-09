XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

26,74 EUR -3,76% (28.09.2023, 11:39)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

26,94 EUR -3,28% (28.09.2023, 11:52)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (28.09.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero plant Teilverkauf in Asien - AktienanalyseDie Aktien Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) haben seit Juli deutlich an Wert verloren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Doch allmählich könnte sich der Wind wieder drehen. Für Aufsehen habe ein inzwischen vom Unternehmen bestätigter Bericht der "Wirtschaftswoche" gesorgt, wonach sich der Essenslieferant in vorläufigen Gesprächen über einen Verkauf seiner Aktivitäten unter der Marke Foodpanda in sieben südostasiatischen Märkten befinde. Als Käufer solle der Wettbewerber Grab aus Singapur infrage kommen. Der Konkurrent des MDAX-Konzerns habe bereits damit begonnen, die Foodpanda-Geschäfte zu prüfen, und könnte umgerechnet mehr als eine Mrd. Euro an Delivery Hero zahlen, habe es geheißen. Die übrigen asiatischen Foodpanda-Märkte sollten dem Bericht zufolge vorerst bei Delivery Hero bleiben.Aus Sicht von JPMorgan-Analyst Marcus Diebel könnte der Verkauf die Bilanz des Essenslieferanten mächtig aufpolieren. Im Falle eines Deals über eine Mrd. Euro erwarte er 2025 einen Barmittelbestand von rund 2,5 Mrd. Euro. Daher sei der mögliche Verkauf positiv zu werten, zumal sich Delivery Hero von einigen verlustträchtigen Geschäftsteilen trennen würde, was die Finanzsituation weiter verbessern dürfte. Er stufe die Aktie denn auch unverändert mit "Overweight" und einem Kursziel von 57 (aktuell: 27,90 Euro) ein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Delivery Hero-Aktie: