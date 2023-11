XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (23.11.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero: Zurück in der Spur - AktienanalyseNach dem Absturz zum Jahreswechsel 2021/22 tendierte die Aktie des Essenslieferdienstes Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) in einer großen Spanne zwischen 25 und 55 Euro seitwärts, ehe der Kurs vor wenigen Wochen nach unten ausgebrochen ist - ein Fehlsignal. Denn der Titel hat sich wieder deutlich über 25 Euro nach oben gearbeitet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Geholfen habe die etwas größere Zuversicht für 2023: Der Bruttowarenwert (GMV) solle nun das obere Ende der prognostizierten Spanne von fünf bis sieben Prozent Plus erreichen. Im vergangenen Quartal sei der Bruttowarenwert gegenüber dem Vergleichszeitraum um 2,1 Prozent auf knapp 11,7 Mrd. Euro geklettert. Ohne Wechselkurseffekte ergebe sich ein Plus von knapp neun Prozent. Für zusätzlichen Schub habe auch ein durchschnittlich größerer Warenkorb gesorgt.Zudem sehe das Unternehmen "Fortschritte auf dem Weg zur Profitabilität" - wenngleich nur auf bereinigter Basis. Die Ziele für Umsatz und Gewinnmarge habe das Management aber unverändert gelassen. Für 2023 stehe weiter ein währungsbereinigtes Plus für den gesamten Erlös aller Segmente von 15 Prozent im Plan nach 9,2 Mrd. Euro ein Jahr zuvor. Die operative Gewinnmarge (bereinigte EBITDA-Marge) gemessen am Bruttowarenwert solle bei mehr als 0,5 Prozent liegen. Für weiteren Schwung hätten Meldungen gesorgt, wonach der chinesische Lieferriese Meituan laut der Nachrichtenagentur Bloomberg eine mögliche Übernahme des Südostasien-Geschäfts von Delivery Hero prüfe - die Spekulationen seien allerdings nicht neu.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Delivery Hero-Aktie: