Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

43,43 EUR +0,16% (30.08.2022, 08:50)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (30.08.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) charttechnisch unter die Lupe.Seit dem Tief von Mitte Mai (23,88 EUR) habe sich die Delivery Hero-Aktie spürbar und recht dynamisch erholen können. Durch die charttechnische Brille betrachtet, sei dem Papier aber ein ganz wichtiger Befreiungsschlag verwehrt geblieben. So habe sich letztlich das Widerstandsbündel aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 48,59 EUR) und den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 50 EUR als zu hohe Hürde erwiesen. Abgerundet werde die hier vorliegende Kumulationszone durch das obere Bollinger Band (akt. bei 52,36 EUR). Im Bereich dieser Barrieren habe der Titel zuletzt zwei negative Kerzenmuster in Form eines "shooting stars" bzw. eines "evening stars" ausgeprägt. Vor diesem Hintergrund würde ein nachhaltiger Bruch des Erholungstrends der letzten Monate (akt. bei 45,18 EUR) sehr schwer wiegen, denn dann müsste die entsprechende Kursentwicklung letztlich als "Bärenflagge" interpretiert werden. Die Tiefpunkte vom März bei rund 37 EUR würden nun den nächsten Rückzugsbereich definieren. Aber selbst eine Belastungsprobe des o. g. Jahrestiefs könne nicht ausgeschlossen werden. Hier verlaufe gegenwärtig auch das untere Bollinger Band (25,44 EUR), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 30.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:43,42 EUR +2,38% (29.08.2022, 17:35)