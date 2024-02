Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



21,545 EUR +1,48% (01.02.2024, 17:20)



21,60 EUR +1,41% (01.02.2024, 17:10)



DE000A2E4K43



A2E4K4



DHER



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (01.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Die Delivery Hero-Aktie befinde sich am Donnerstagnachmittag mit einem Plus von mehr als vier Prozent an der MDAX-Spitze. Eine positive Studie der Schweizer Großbank UBS habe für eine leichte Stabilisierung gesorgt, nachdem Analyst Jo Barnet-Lamb sein Kaufvotum erneuert und ein Kursziel von 45 Euro ausgesprochen habe.Daten für die Transaktionsvolumina von Essenslieferungen in Südkorea hätten für den Dezember eine Wachstumsbeschleunigung gegenüber den beiden Vormonaten belegt, habe der UBS-Experte geschrieben. Die Daten seien ein guter Indikator für das dortige Geschäft des Unternehmens. Zudem könnten Rivale Coupang und der 2021 übernommene Anbieter Woowa von den neuen Regulierungsmaßnahmen der südkoreanischen Regierung für E-Commerce-Unternehmen ausgenommen werden.Der Anstieg am Donnerstag sei zwar ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Bullen und verringere das Abwärtsmomentum ein wenig, doch aus charttechnischer Sicht verbessere sich die Lage dadurch vorerst nicht. Das wäre erst der Fall, wenn der Kurs über die 50-Tage-Linie bei 26,39 Euro ansteige und optimalerweise sogar einen Handelstag über diesem Widerstand abschließe. Das daraus entstehende Kaufsignal könnte Delivery Hero zum ersten Mal seit langem neuen Schwung verleihen."Ein Tag macht keinen neuen Trend" laute ein bekanntes Börsensprichwort. Dieses sollten sich Anleger bei der Delivery Hero-Aktie zu Herzen nehmen und nicht aufgrund der Meinung eines einzelnen Analysten in das fallende Messer greifen. Ein Turnaround zeichnet sich derzeit sowohl fundamental als auch technisch nicht ab, weshalb DER AKTIONÄR weiterhin rät, viel Abstand zu halten, so Michael Diertl. (Analyse vom 01.02.2024)mit Material von dpa-AFX