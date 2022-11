Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (01.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Freundliche Vorgaben aus Asien würden auch am ersten Handelstag des neuen Monats die deutschen Aktien beflügeln. Besonders stark ziehe am heutigen Dienstag die Delivery Hero-Aktie an und notiere mit einem aktuellen Plus von über acht Prozent an der MDAX-Spitze. Die Experten von Goldman und der Citigroup hätten ebenfalls neue Einschätzungen veröffentlicht.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für Delivery Hero vor Quartalszahlen von 76 auf 68 Euro gekappt, aber das Votum auf "Buy" belassen. Der Essenslieferant dürfte ein solides drittes Quartal verzeichnet haben, habe Analyst Rob Joyce in einem am Montag vorliegenden Ausblick geschrieben. In Erwartung eines sich eintrübenden Verbraucherumfelds habe er jedoch seine Prognose für den Bruttotransaktionswert (GTV) 2022 und 2023 reduziert.Die US-Bank Citigroup habe das Kursziel für Delivery Hero von 65 auf 64 Euro gesenkt, das Rating aber auf "Buy" belassen. Analystin Catherine O'Neill habe ihre Schätzungen in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 10. November angepasst. Angesichts angespannter Verbraucherstimmung habe sie ihre Wachstumserwartungen für den Rest des Jahres und 2023 etwas zurückgeschraubt.Anleger bleiben daher vorerst an der Seitenlinie, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.11.2022)Mit Material von dpa-AFX