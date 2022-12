Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (01.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Delivery Hero habe am gestrigen Mittwoch zu den großen Tagesgewinnern im MDAX gehört. Insgesamt habe sie um mehr als sechs Prozent zugelegt. Ausschlaggebend dafür sei eine Kurszielanhebung durch Analystin Sherri Malek von der RBC gewesen. Sie sehe für die Aktie noch reichlich Luft nach oben. Auch heute zähle die Aktie zu den Gewinnern.Malek sei weiter bullish. Sie habe das Kursziel gestern von 75 auf 85 Euro hochgeschraubt und die Einstufung auf "outperform" belassen. Damit traue sie der Aktie ein Potenzial von 102 Prozent zu. Delivery Hero laufe in Richtung Profitabilität und eines positiven Barmittelflusses, habe sie begründet. Gleichzeitig habe sie ihre Schätzungen für das operative Ergebnis erhöht.Neben Malek hätten sich jüngst noch mehr Analysten zu Wort gemeldet. So auch Analyst Sreedhar Mahamkali von der UBS, der seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 55 Euro beibehalten habe. Die von Delivery Hero übernommene App des Lebensmittellieferanten Baemin im Oktober habe gegenüber dem Vormonat zwar Downloads verloren, sei in Südkorea aber immer noch klarer Marktführer, habe er begründet. Zudem habe die Delivery-Marke Food Panda ihren Download-Anteil in Thailand gegenüber dem September behauptet und in Spanien und Italien habe die Mehrheitsbeteiligung Glovo ihre Führungsposition gehalten."Der Aktionär" sei allerdings weniger bullish. Das charttechnische Bild habe sich noch lange nicht aufgehellt. Der Kurs tänzele weiterhin gefährlich nahe an der 200-Tage-Linie bei 39,37 Euro. Eine nachhaltige Erholung sei nicht in Sicht.Anleger bleiben vorerst an der Seitenlinie, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär" zur Delivery Hero-Aktie. (Analyse vom 01.12.2022)