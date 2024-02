Mit Material von dpa-AFX



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (05.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lieferdienstbetreibers Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Delivery Hero habe am Montag seine vorläufigen Zahlen veröffentlicht. Das Unternehmen habe außerdem ein deutliches Gewinnwachstum in Aussicht gestellt und damit die Erwartungen der Analysten sogar geschlagen. Obwohl sich diese zum Handelsauftakt größtenteils positiv äußern würden, komme die Aktie nach einer katastrophalen Vorwoche erneut unter die Räder.Nachdem der Essenslieferdienst im abgelaufenen Quartal zumindest bereinigt und operativ wieder schwarze Zahlen geschrieben habe, wolle man den operativen Gewinn im laufenden Jahr vervielfachen. Dabei setze Konzernchef Niklas Östberg wie zuletzt auf Profit vor Wachstum, wie er am Montag mitgeteilt habe. Demnach wolle das Berliner Unternehmen in diesem Jahr vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten zwischen 725 und 775 Mio. Euro erwirtschaften.William Woods vom US-Analysehaus Bernstein Research sehe in den Zahlen "ein positives Signal inmitten negativen Lärms." Auch Jefferies-Experte Giles Thorne habe die überraschende Veröffentlichung der Eckdaten als Versuch gewertet, dem jüngsten Einbruch des Aktienkurses entgegenzuwirken. Die neuen Ziele für 2024 habe er als in Ordnung bezeichnet.Die Delivery Hero-Aktie habe zunächst mit einem zweistelligen Kurssprung reagiert, bevor sie schließlich erneut eingebrochen sei und ein weiteres Allzeittief markiert habe.Die Quartalszahlen und die positiven Analystenstudien hätten die Anleger nicht nachhaltig überzeugen können. Mit dem frischen Verkaufssignal in Form des neuen Allzeittiefs bleibe der Blick bei Delivery Hero nach wie vor nach unten gerichtet.DER AKTIONÄR rät viel Abstand von dem Papier zu halten, da unklar ist, ob auch unter dem Strich jemals schwarze Zahlen stehen werden, so Michael Diertl. (Analyse vom 05.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link