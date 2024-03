Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (18.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Zu Beginn einer "Woche der Notenbanken" notiere die Delivery Hero-Aktie notiert. Beim Papier des Berliner Unternehmen würden Aktionär starke Nerven brauchen. Die Aktie sei nach der Sonderkonjunktur durch die Corona-Krise deutlich unter die Räder gekommen. Vom Allzeithoch im Januar 2021 bei der 145-Euro-Marke sei der Kurs weit entfernt. Anfang 2024 habe der Titel ein neues Allzeittief bei 14,92 Euro erreicht. Damit habe die Aktie in nur drei Jahren um zeitweise über 90% an Wert verloren.Nun helle sich die Lage aber wieder auf. Der neueste Quartalsbericht vergangenen Monat habe Anlegern positive Impulse geliefert. Nachdem der Essenslieferdienst im abgelaufenen Quartal zumindest bereinigt und operativ wieder schwarze Zahlen geschrieben habe, wolle man den operativen Gewinn im laufenden Jahr vervielfachen. Dabei setze Konzernchef Niklas Östberg wie zuletzt auf Profit vor Wachstum, wie er mitgeteilt habe.Weiteren Rückenwind für Delivery Hero habe es in den vergangenen Tagen gegeben. Die EU-Staaten hätten sich bezüglich verbesserter Rechte für Mitarbeiter großer Online-Lieferdienste geeinigt. Final habe man sich nun doch für den Entwurf entschieden, der weniger streng sei als die ursprüngliche Fassung von 2021, habe es von der Deutschen Bank geheißen. Die noch erforderliche Billigung durch das Europaparlament gelte als wahrscheinlich. Die Aktie habe mit einem Freudensprung reagiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link