XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

34,20 EUR -4,12% (06.07.2022, 17:42)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

34,19 EUR -6,07% (06.07.2022, 22:27)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (07.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Eine an der Online-Branche orientierte Rally bei Delivery Hero sei am Mittwoch im Späthandel wegen Ermittlungen der EU-Kommission jäh wieder umgeschwenkt. Zeitweise habe es eine Branchenfantasie wegen einer Kooperation des Konkurrenten Just Eat Takeaway und Amazon.com gegeben. Am Nachmittag sei die Freude allerdings von der Meldung gestört worden, dass die EU-Kommission die Büros von Delivery Hero und anderen Lieferdiensten durchsucht habe.Aus einem Spitzenplus von 8%, das bei der Delivery-Hero-Aktie am Nachmittag noch zu Buche gestanden sei, sei im späteren Tagesverlauf noch ein herber Abschlag geworden. Über die Ziellinie sei das Papier des Essenslieferdienstes mit einem Minus von 4,1% auf 34,20 Euro gegangen. Da habe es auch wenig geholfen, dass das Berliner Unternehmen beschwichtigt habe. Allein aus dem Umstand der Ermittlungen der EU-Kommission lasse sich jedoch nicht ableiten, dass Delivery Hero tatsächlich an solchen Praktiken beteiligt gewesen sei, habe es vom Unternehmen geheißen.Die Delivery Hero-Aktie befinde sich weiterhin nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs", so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Delivery Hero-Aktie: