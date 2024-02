Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (14.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Auf niedrigem Kursniveau habe die Aktie von Delivery Hero heute eine kräftige Erholungsrally gestartet. Am Morgen habe sich der Kurs zwar noch relativ verhalten, doch im Tagesverlauf habe sich das Papier des Online-Essenslieferdienstes immer stärker ins Plus abgesetzt. Auch Eindeckungen durch Spekulanten, die auf fallende Kurse gesetzt hätten, könnten bei der begonnenen Rally eine Rolle gespielt haben.Dabei sei die Delivery Hero über die 21-Tage-Linie gesprungen, die ein Indikator für den kurzfristigen Trend sei und habe noch weiter bis über die 22-Euro-Marke angezogen. Zuletzt habe das Plus mehr als 23% auf 22,99 Euro betragen. Die Verluste seit Anfang Februar, die zeitweise mit bis zu einem Drittel heftig ausgefallen seien, seien damit inzwischen wieder aufgeholt worden.Das Berliner Unternehmen habe am Morgen endgültige Jahreszahlen mit neuen Details vorgelegt. Die Analysten der kanadischen Bank RBC hätten in einer ersten Einschätzung die Bruttomarge positiv hervorgehoben. Diese liege im zweiten Halbjahr mit 8,3% über der Konsensschätzung von 6,6% und über der hauseigenen Prognose von 7,7%.Auch hinsichtlich der zuletzt aufgekommenen Liquiditätssorgen habe es viel Erleichterung gegeben. Delivery Hero sehe keinen Zeitdruck beim Verkauf seines Südostasien-Geschäfts, der sich zu einer Hängepartie entwickelt habe, weshalb es am Markt Sorgen vor einem Scheitern geegeben habe. Zuletzt hätten Spekulationen die Debatte angeheizt, dass Delivery Hero und Interessenten wie der Dienstleister Grab nicht auf einen Nenner für Foodpanda kämen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link