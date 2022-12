Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus.



Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (02.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Delivery Hero habe innerhalb der letzten Tage bereits eine gute Performance gezeigt. Am heutigen Freitagmorgen komme ein neuer Kurstreiber hinzu: J.P. Morgan habe dem Essenslieferanten den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen und sehe große Chancen im neuen Jahr. Was bedeute das für die Aktie?"Nach einem Jahr zum Vergessen ergeben sich Chancen", habe J.P. Morgan-Analyst Marcus Diebel erklärt. Er habe das Kursziel von 55 auf 63 Euro, womit er der Aktie ein Potenzial von 48 Prozent einräume. Die Einstufung habe er auf "overweight" belassen.Delivery Hero zähle neben Scout24, Auto1, der britischen Future und der norwegischen Kahoot! zu den Favoriten des Experten. Während eine schlechte Verbraucherstimmung zwar am Umsatz zehren dürfte, dürfte der Fokus bei dem Essenslieferdienst auf der Profitabilität liegen. Von Delivery Hero erwarte Diebel mit den Jahreszahlen im April starke Signale für 2023. Seine EBITDA-Prognose liege nach eigener Aussage um 56 Prozent über dem Konsens.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link