Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

19,002 EUR -12,45% (02.02.2024, 15:08)



XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

19,30 EUR -10,23% (02.02.2024, 14:52)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (02.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lieferdienstbetreibers Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Am Vormittag habe eine Meldung die Runde gemacht, dass Delivery Hero beim geplanten Verkauf von Foodpanda Probleme habe und nicht den erhofften Preis erzielen könne. Am Mittag nun das Dementi aus Berlin. Die Delivery Hero-Aktie könne das nicht wirklich stabilisieren. Der massive Kursabschlag verkleinere sich kaum.Der Essenslieferdienst Delivery Hero habe die Gerüchte über einen geplatzten Verkauf seines Foodpanda-Geschäfts in Südostasien zurückgewiesen. Die Verhandlungen über den potenziellen Verkauf seien weiter gelaufen, habe das MDAX-Unternehmen am Mittag in Berlin mitgeteilt. Die Gerüchte seien falsch.Der AKTIONÄR habe am Vormittag über die stockenden Verhandlungen berichtet. Zuvor habe die "Business Times" aus Singapur unter Berufung auf Kreise berichtet, dass der beabsichtigte Verkauf von Foodpanda wegen unterschiedlicher Preisvorstellungen gescheitert sei. Der Singapurer Kaufinteressent Grab Holdings halte die von Delivery Hero geforderte Summe für zu hoch.Das Foodpanda-Geschäft in Südostasien sei ein wichtiger Teil des Portfolios von Delivery Hero und der Ausgang der aktuellen Verhandlungen könnte weitreichende Konsequenzen für das Unternehmen haben. Eine erfolgreiche Transaktion würde nicht nur den Cashflow verbessern, sondern könnte auch strategisch bedeutsam für die Umstrukturierung und Fokussierung auf andere Kernmärkte sein.Die Delivery Hero-Aktie erhole sich nach dem Dementi von ihren Tagestiefen, liege aber weiterhin tief im Minus.Es laufe weiterhin nicht rund für Delivery Hero. Die neueste Entwicklung sorge trotz Dementi für Enttäuschung und Verunsicherung beim Essenslieferanten. DER AKTIONÄR bleibe bei seiner Einschätzung: Finger weg von der Aktie! (Analyse vom 02.02.2024)