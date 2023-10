XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

29,02 EUR +1,54% (11.10.2023, 11:50)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

29,01 EUR +1,56% (11.10.2023, 11:55)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (11.10.2023/ac/a/d)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von LYNX Broker:Mit einem Plus von über 6% lieferte die Aktie von Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) im gestrigen Handel ein deutliches Lebenszeichen, so Marktexperte Achim Mautz in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX.Aber werde dies reichen, um die Misere der letzten Monate wettzumachen? "Vorerst sehe ich in der Aufwärtsbewegung der Delivery Hero-Aktie lediglich eine technische Gegenreaktion in einem übergeordneten Abwärtstrend", so Mautz. Gerade erst sei der Boden bei rund 29,30 EUR nach unten durchbrochen worden. Diese Ebene sei über Monate hinweg eine wichtige Unterstützung im Chart gewesen und werde nun zu einem bedeutenden Widerstand. Nach wie vor sehe man hier eine Serie von tieferen Hochs und tieferen Tiefs.Dementsprechend hätten hier die Bären nach wie vor ihre Finger im Spiel. Es sei mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Rückeroberung der ehemaligen Unterstützungsebene kein leichtes Unterfangen werden werde. Der Widerstand sei mächtig und hier werde sich wohl die weitere Reise der Aktie entscheiden. Sollten die Bullen die Rückeroberung schaffen, könnte man die Tiefs des Abverkaufs gesehen haben. "Sollten die Kurse jedoch hier abprallen und in Folge wieder nach unten abdrehen, sehe ich aktuell sogar eher eine gute Möglichkeit für einen Leerverkauf", so Mautz. (Analyse vom 11.10.2023)Börsenplätze Delivery Hero-Aktie: