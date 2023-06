Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (16.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Das Auf und Ab bei der Zalando-Aktie im Wochenverlauf setze sich am Freitag fort. Mit Delivery Hero präsentiere sich eine weitere Internet-Aktie ebenfalls stark und sei der Top-Gewinner im MDAX.Bisher sei es für die einstigen Highflyer ein enttäuschendes Börsenjahr gewesen. Während DAX und MDAX seit Jahresbeginn deutlich hätten zulegen können, stünden für Zalando und Delivery Hero zweistellige Kursverluste zu Buche. Die schwächelnde Konjunktur und das Ende der Corona-Sondereffekte würden dafür sorgen, dass beide Konzerne die erhofften Wachstumsraten nicht erreichen würden, die teils sehr hohen Bewertungen während des Corona-Booms seien so längst nicht mehr gerechtfertigt.Inzwischen sei allerdings viel Fantasie aus den Kursen gewichen, zudem nehme die Risikoneigung der Anleger angesichts der Hoffnung auf eine Trendwende bei der Inflation und damit ein Ende der Zinsanhebungen wieder zu. Gerade Aktien wie Zalando oder Delivery Hero dürften dann wieder gefragt sein - ähnliche Bewegungen seien zuletzt bereits in den USA bei Fallen Angels wie Peloton Interactive oder Beyond Meat zu beobachten gewesen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Zalando.