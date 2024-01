Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (30.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Montag habe Delivery Hero gemeldet, seine Mini-Beteiligung an Deliveroo ( ISIN GB00BNC5T391 WKN A2QSJZ ) verkaufen zu wollen, um Geld für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb zu erlösen. Heute notiere die Aktie auf dem tiefsten Stand aller Zeiten. Anleger müssten feststellen, dass selbst billig offenkundig noch zu teuer sei für den einstigen Corona-Profiteur.Delivery Hero habe seine Beteiligung am britischen Branchenkollegen Deliveroo abgestoßen. Zum Verkauf hätten rund 68 Millionen Deliveroo-Papiere gestanden. Das entspreche etwa 4,5 Prozent der Deliveroo Class A Aktien. Wie jetzt bekannt, habe Delivery Hero bei der Transaktion nicht den Marktpreis erzielt. Stattdessen seien die Anteilsscheine für 113 Pence je Stück in einem beschleunigten Verfahren an institutionelle Investoren gegangen. Das sei ein Abschlag von gut sieben Prozent auf den Montagschlusskurs.Beim Einstieg dürfte Delivery Hero deutlich mehr gezahlt haben. Analyst Jo Barnet-Lamb von der Schweizer Bank UBS werte den Schritt dennoch als vernünftig. Delivery Hero habe sich im August 2021 an Deliveroo beteiligt. Damals - zum Hoch der Corona-Pandemie, als viele Menschen sich Essen hätten liefern lassen - habe die Deliveroo-Aktie deutlich mehr gekostet als aktuell. Für UBS-Analyst Barnet-Lamb komme der Verkauf dennoch wenig überraschend. Er scheine sogar vernünftig. Die Führung von Delivery Hero agiere zunehmend pragmatisch und treffe aktionärsfreundliche Entscheidungen. Zudem spüle die Veräußerung dies Geld in die Kassen, was mit Blick auf die Verschuldung helfe. Neben diesen positiven Aspekten könnte der Verkauf einige Börsianer aber auch negativ die Finanzlage des Unternehmens erinnern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link