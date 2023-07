Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

40,285 EUR -0,10% (21.07.2023, 09:13)



XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

40,55 EUR +0,26% (21.07.2023, 09:07)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (21.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Über zwei Jahre sei es her, dass die Delivery Hero-Aktie ihr bisheriges Allzeithoch markiert habe. Nun notiere sie wieder über der 200-Tage-Linie. Die Höchstkurse des einstigen Highflyers lägen zwar in weiter Ferne, doch angesichts fallender Inflation und niedrigerer Zinserwartungen würden die Chancen auf einen Rebound steigen.Zwar habe sich die Aktie am Donnerstag um mehr als 5 Prozent verbilligt, doch der Kurs halte sich seit gut einer Woche wacker über dem GD200. Dieser verlaufe momentan bei 39,51 Euro.Könne der Kurs nachhaltig diese Marke hinter sich lassen, rücke das November-Hoch 2022 bei 46,89 Euro ins Visier. Dafür spreche auch das Kaufsignal im Supertrend-Indikator.Auch wenn der GD200 geknackt worden sei, bleibe Delivery Hero vorerst ein spekulativer Trading-Wert. Mutige steigen bei einem Ausbruch über das November-Hoch ein, so David Schenk von "Der Aktionär" zur Delivery Hero-Aktie. (Analyse vom 21.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link