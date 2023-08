Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus.



Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (30.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Essenslieferdienst Delivery Hero habe am Mittwoch seine Halbjahreszahlen veröffentlicht. Der Verlust sei deutlich geringer als im Vorjahr. Dennoch seien die Erwartungen der Analysten nicht erreicht worden. Die Aktie knicke ein.Im ersten Halbjahr habe Delivery Hero einen Verlust von rund 832 Millionen Euro erzielt - nach knapp 1,5 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum, wie der MDAX-Konzern am Mittwoch mitgeteilt habe. Analysten hätten im Schnitt nur mit einem Minus von knapp 570 Millionen Euro gerechnet. Bereits zu Monatsbeginn habe das Management die Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und seinen Umsatzausblick nach oben korrigiert.Der sogenannte Segmentumsatz solle nun etwas stärker zulegen als zuvor gedacht. Mit dem Segmentumsatz definiere Delivery Hero seinen Erlös, der unter anderem um Marketingausgaben wie Gutscheine und Rabatte bereinigt sei.Ob die Jahresziele erreicht würden, bleibe abzuwarten. Es gebe derzeit keinen Grund, in die Aktie einzusteigen. Anleger warten an der Seitenlinie, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link