Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (02.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Das Papier des Lieferdienstbetreibers falle von Tief zu Tief. Offenbar habe sich das Management des Berliner Unternehmens verkalkuliert.Erst das Verlustgeschäft mit Deliveroo, jetzt offenbar ein geplatzter Deal in Südostasien. Die Hängepartie bringe die Delivery Hero-Aktie um den geplanten Verkauf der Südostasien-Aktivitäten die Aktie in neue Turbulenzen. Der Kurs sacke an diesem Freitag auf ein Rekordtief und setze so seinen rapiden Kursrutsch fort.Händler hätten als Anstoß des Kursrutsches auf einen Bericht der "Business Times" aus Singapur verwiesen, wonach ein Deal zum Verkauf des Foodpanda-Geschäfts in Südostasien wegen unterschiedlicher Preisvorstellungen gescheitert sei. Die von Delivery Hero geforderte Summe werde von dem Singapurer Kaufinteressenten Grab Holdings als zu hoch angesehen, habe es in dem Bericht unter Berufung auf eingeweihte Personen geheißen.Es laufe nicht rund für Delivery Hero und das schon lange nicht mehr. Die neueste Entwicklung sorge für zusätzliche Enttäuschung und Verunsicherung. "Der Aktionär" bestätige seine Einschätzung: Finger weg, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2024)(Mit Material von dpa-AFX)