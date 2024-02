Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero: Absturz - Sind Lieferdienste überhaupt langfristig ein gutes Konzept? AktiennewsIn der Coronakrise waren die Lieferdienste der Renner, so die Experten von XTB zur Aktie der Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER).Aber danach sei es kräftig bergab gegangen. Neue Konkurrenz (Gorillas und Co) bereite Probleme. Und grundsätzlich stelle sich die Frage der Profitabilität, ob dieses Geschäftsmodell dauerhaft überhaupt gewinnbringend betrieben werden könne. Heute nun stürze der MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 )-Wert Delivery Hero kräftig ab. Mit -11% sei die Aktie heute der Top-Verlierer am deutschen Aktienmarkt.Auslöser des heutigen Absturzes sei ein Bericht der "Business Times" aus Singapur. Demnach sei ein Geschäft geplatzt, bei dem die Foodpanda-Sparte habe verkauft werden sollen. Die Preisvorstellungen zwischen Delivery Hero und dem Käufer Grab Holdings seien wohl zu groß gewesen. Asien sei der wichtigste Markt für Delivery Hero.Der Langfristchart zeige: Während der Coronakrise habe man Kurse von 141 Euro gesehen, jetzt sei der Kurs bei 19 Euro angekommen. Nach der Corona-Euphorie für die Branche - weil sich alle Welt Essen habe liefern lassen wollen - sei der große Absturz gekommen. Nur der Blick auf die Umsätze lasse die Welt eigentlich rosig erscheinen bei Delivery Hero: In 2020 seien es 3,49 Milliarden Euro Umsatz, in 2021 bereits 7,3 Milliarden Euro, in 2022 9,6 Milliarden Euro gewesen. Für 2023 liege die Erwartung bei 10,4 und für 2025 bei 11,8 Milliarden Euro.Der Verlauf der Aktie von Delivery Hero spreche für sich. Die Börsianer sähen das Geschäftskonzept offenkundig als ziemlich kritisch an. Und obwohl die Lage so mau sei, habe gerade erst heute Jefferies das bisherige Kursziel von 68 Euro (aktueller Kurs 19,07 Euro) bestätigt mit einer Kaufempfehlung. Barclays habe ebenfalls heute die Einstufung "übergewichten" bestätigt, senke allerdings sein Kursziel von 51,70 Euro auf 47 Euro. (News vom 02.02.2024)