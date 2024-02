Auch die Konkurrenz habe gestern zulegen können: Uber Technologies (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) (+14,7%) habe am Mittwoch bekannt gegeben, dass das Unternehmen Aktien im Wert von bis zu USD 7,0 Mrd. zurückkaufen werde, nachdem sich die Mitfahrgelegenheiten stark erholt hätten und die Nachfrage bei den Essenslieferungen gut ausgefallen sei.



Mit einem Umsatzwachstum von 15,7% und einem bereinigten EBITDA von EUR 253 Mio. habe die deutsche Lieferdienst-Plattform Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) (+19,6%) die Erwartungen für das Gesamtjahr 2023 übertreffen können. Mit einem Wachstum des Gesamtumsatzes der Segmente von 15-17% und einem bereinigten EBITDA von EUR 725-775 Mio. zeige sich das Unternehmen mit der Prognose für das Jahr 2024 optimistisch.



Der niederländische Brauerei-Konzern Heineken (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, Euronext Amsterdam-Symbol: HEIA) (-6,4%) habe gestern seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 vorgelegt, die im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen hätten. Das Unternehmen habe zudem erklärt, dass das jährliche Wachstum des Betriebsgewinns im Jahr 2024 zwischen einem niedrigen und einem hohen einstelligen Prozentsatz liegen könnte, nachdem davor gewarnt worden sei, dass die schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen die Nachfrage in einigen Märkten in diesem Jahr beeinträchtigen könnten. (15.02.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Beim US-amerikanischen Fahrdienstvermittler Lyft (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, Ticker-Symbol: LY0, NASDAQ-Symbol: LYFT) (+35,1%) sorgte ein Tippfehler im Geschäftsbericht für Schlagzeilen: Nachdem am Dienstagabend irrtümlicherweise ein Wachstum der bereinigten Gewinnmarge für 2024 von 500 Basispunkten prognostiziert wurde, schoss die Aktie des Unternehmens nachbörslich um bis zu 60% in die Höhe, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Kurz darauf habe Finanzchefin Erin Brewer den Fehler korrigiert und ein immer noch ansehnliches Margenwachstum von 50 Basispunkten angekündigt.