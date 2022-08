Börse Stuttgart-Aktienkurs Delignit-Aktie:

6,65 EUR -0,75% (31.08.2022, 10:30)



Xetra-Aktienkurs Delignit-Aktie:

6,75 EUR -0,74% (30.08.2022)



ISIN Delignit-Aktie:

DE000A0MZ4B0



WKN Delignit-Aktie:

A0MZ4B



Ticker-Symbol Delignit-Aktie:

DLX



Kurzprofil Delignit AG:



Der Delignit Konzern (ISIN: DE000A0MZ4B0, WKN: A0MZ4B, Ticker-Symbol: DLX) entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen Delignit ökologische Werkstoffe und Systemlösungen aus nachwachsenden Rohstoffen. Als anerkannter Entwicklungs-, Projekt- und Serienlieferant führender Automobilkonzerne ist der Delignit Konzern u. a. Weltmarktführer für die Belieferung der Automobilindustrie mit Laderaumschutz- und Ladungssicherungs-Systemen zur Ausstattung leichter Nutzfahrzeuge.



Mit einer branchenweit einmaligen Anwendungsvielfalt und Fertigungstiefe bedient der Delignit Konzern zahlreiche weitere Technologiebranchen z. B. als weltweiter Systemlieferant namhafter Schienenfahrzeugkonzerne. Die Delignit-Lösungen verfügen über außergewöhnliche technische Eigenschaften und werden des Weiteren u. a. als Kofferraumladeboden in PKWs, Interieur-Ausstattungen für Reisemobile, Spezialböden für Fabrikations- und Logistikhallen sowie zur Verbesserung des Sicherheits-standards von Gebäuden eingesetzt.



Der Delignit-Werkstoff basiert überwiegend auf europäischem Laubholz, ist in seinem Lebenszyklus CO2-neutral und somit nichtregenerativen Werkstoffen ökologisch überlegen. Der Einsatz des Delignit-Werkstoffs verbessert daher die Umweltbilanz der Kundenprodukte und erfüllt deren steigende ökologische Anforderungen. Das Unternehmen wurde vor über 200 Jahren gegründet. Die Delignit AG notiert im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.delignit.com. (31.08.2022/ac/a/nw)





Münster (www.aktiencheck.de) - Delignit-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Delignit AG (ISIN: DE000A0MZ4B0, WKN: A0MZ4B, Ticker-Symbol: DLX).Das erste Halbjahr sei für Delignit herausfordernd gewesen. Wie schon in der zweiten Jahreshälfte 2021, hätten Lieferengpässe (vor allem, aber nicht nur, bei Halbleitern) für wiederholte und vor allem kurzfristige Produktionsunterbrechungen in zahlreichen Werken der Automobilhersteller gesorgt, was sich bei Delignit in niedrigeren und vor allem kaum planbaren Abrufzahlen bemerkbar gemacht habe.Deren Konsequenz seien geringere Umsätze und Produktivitätseinbußen gewesen, die Delignit zwar zu einem beträchtlichen Teil, aber doch nicht in Gänze, durch Kostenanpassungen habe kompensieren können. In Summe habe daraus ein Umsatzrückgang um 12 Prozent auf 32,1 Mio. Euro und ein um zwei Drittel niedrigeres Halbjahres-EBIT resultiert. Mit 0,7 Mio. Euro sei dieses aber genauso wie das Nettoergebnis (0,4 Mio. Euro) trotz der schwierigen Rahmenbedingungen klar positiv geblieben.Inzwischen habe sich die Abrufsituation nach Aussage des Unternehmens stabilisiert und deutlich erholt, weswegen Delignit für das Gesamtjahr davon ausgehe, den Umsatz bei einer etwas niedrigeren Profitabilität leicht steigern zu können.Auch der Analyst gehe davon aus, habe aber aus Vorsicht die Höhe des Umsatzwachstums und die Marge etwas reduziert. Zusammen mit der Anpassung der Modellrahmendaten, mit der er das veränderte Zinsumfeld berücksichtigt habe, habe sich dies in einem leicht reduzierten Kursziel von nun 9,80 Euro niedergeschlagen (bisher: 10,50 Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Delignit-Aktie: