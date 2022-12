Wie wird sich der Makroausblick auf das Universum der Anbieter von Klimalösungen auswirken?



Die aktuell größten makroökonomischen Sorgenfaktoren heißen Inflation und Rezession. Für viele Unternehmen, darunter auch Anbieter von Klimalösungen, ist die Inflation ganz klar eine Herausforderung. Einer der Aspekte, auf die wir uns in unserer Analyse konzentrieren, ist die Frage, ob ein Unternehmen über Preissetzungsmacht verfügt, da diese den Druck durch steigende Preise mindern kann.



Natürlich ist auch ein Wirtschaftsabschwung etwas, das vielen Unternehmen zu schaffen macht. In einem konjunkturellen Abschwung sind Anbieter von Klimalösungen jedoch vergleichsweise gut positioniert, da sie von den strukturellen Wachstumstrends im Zusammenhang mit der Dekarbonisierung profitieren. So entwickelt sich der Absatz von E-Fahrzeugen zum Beispiel viel stärker als der von Fahrzeugen mit Benzin- oder Dieselmotor. Das gleiche gilt für alle anderen Bereiche des Dekarbonisierungsuniversums. Die ungewöhnliche Tatsache, dass der aktuelle Abschwung mit hohen Energiepreisen einhergeht, ist ein weiterer Vorteil für Anbieter von Klimalösungen: Dadurch ist der Anreiz für Investitionen in Energieeffizienzlösungen und erneuerbare Energie noch größer.



Schließlich sollten Anleger Ausschau nach Hinweisen auf eine Lockerung der chinesischen Null-Covid-Politik halten, da es in China eine ganze Reihe führender Unternehmen im Bereich Klimalösungen gibt. Eine Lockerung der chinesischen Beschränkungen wäre auch positiv für das Universum von Unternehmen, auf die wir uns konzentrieren.



Wo finden Sie neue oder unterschätzte Anlagemöglichkeiten?



Unterschätzte Unternehmen gibt es im Zusammenhang mit allen drei wichtigen Dekarbonisierungsthemen: Erneuerbare Energie, Elektrifizierung und Ressourcen- und Energieeffizienz. Was die erneuerbaren Energien angeht, glauben wir, dass vielen immer noch nicht bewusst ist, wie viel wirtschaftlicher die saubere Stromerzeugung im Vergleich zu Strom aus fossilen Brennstoffen geworden ist, weil die Kosten der erneuerbaren Energien in den letzten zehn Jahren so stark gesunken sind. Dadurch eröffnen sich Anlagechancen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der erneuerbaren Energien.



Beim Thema Elektrifizierung sehen wir ein sehr starkes strukturelles Wachstum entlang der Wertschöpfungskette der E-Fahrzeuge. Davon profitieren zum Beispiel Hersteller von spezieller Verbindungstechnik, intelligenten Fahrzeugarchitekturen, Batterien für Elektrofahrzeuge und ähnlichen Komponenten.



Im Bereich Ressourceneffizienz erkennt der Markt unseres Erachtens noch nicht überall, welchen Beitrag die Unternehmen zur Dekarbonisierung leisten. So gibt es beispielsweise Unternehmen, die biobasierte Alternativen zu petrochemischen Produkten herstellen, die den Chemiesektor und die Industrie bei der Dekarbonisierung unterstützen. Ein Beispiel sind Lösungen für den Niedrigtemperaturbetrieb von Waschmaschinen oder höhere Ernteerträge. Ein weiterer unter dem Gesichtspunkt der Dekarbonisierung unterschätzter Bereich ist Engineering- und Simulationssoftware: Gebäude und Infrastruktur verursachen erhebliche CO2-Emissionen und Abfälle, und spezialisierte Softwareunternehmen entwickeln intelligente Lösungen, um diese Branchen wesentlich CO2-effizienter zu machen. (14.12.2022/ac/a/m)







