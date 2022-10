Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um -2,9% konsolidiert. Er habe bei 28.726 Punkten geschlossen. Damit sei auch der Dow Jones letzte Woche offiziell in einen Bärenmarkt gerutscht, da er seit dem Verlaufshoch Anfang Januar 2022 mehr als -20% verloren habe. Das "Gute" daran sei, dass dies zu einem Zeitpunkt geschehen sei, als die Markttechnik bereits weitgehend "am Anschlag" sei, so dass sich die Marktteilnehmer zu diesem Zeitpunkt nicht verunsichern lassen sollten und dies als irreführendes Verkaufssignal zu sehen sei. Gestern habe der Dow Jones die Handelswoche positiv eröffnet mit einem Plus von 2,66%, und die Analysten würden aus oben genannten Gründen mit "follow through" bei den Kursgewinnen rechnen. Ja, sie würden trotz der unsicheren Makro-Lage von einer jetzt begonnenen Oktober-Bärenmarktrallye an den US-Börsen ausgehen, die sie für investierbar halten würden. Angesichts des attraktiven technischen Set-Up erscheine ein Überwinden des Juni-Tiefs bei 29.946 Punkten in dieser Woche wahrscheinlich.



Wie die Analysten der Fürst Fugger Privatbank schon hier in der Vorwoche geschrieben haben, bieten die US-Märkte jetzt ein attraktives Risiko-Rendite-Profil, und sie sehen Luft für eine mehrwöchige Rallye. Der Dow Jones habe einige Widerstände vor sich, neben der Marke von 30.638 Punkten würde sicher auch die Marke bei 31.000 Punkte einiges an Energie kosten, um überwunden zu werden. Aber ein mögliches Kursziel dieser jetzt von der Analysten erwarteten Rallye könnte die 90-Tage-Linie (aktuell bei 31.629 Punkten aber fallend) sein.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) habe in der letzten Woche ein neues Kontrakttief bei 135,52%-Punkten gemacht, von dem er sich aber wieder sehr schnell habe erholen können und am heutigen Tag wieder auf 142,46%-Punkten angestiegen sei. Am europäischen und globalen Rentenmarkt gebe es seit Montag eine ausgeprägte Erholung. Die Anleihenrenditen bei 10-jährigen Staatsanleihen seien um ca. 20 Basispunkte gefallen und damit so deutlich wie seit Juli nicht mehr. Auch die Renditen von italienischen 10-jährige Staatsanleihen seien um knapp 30 Basispunkte zurückgegangen. Aktuell preise der Markt bis zum Jahresende noch eine Zinsanhebung der EZB von ca. 125 Basispunkten ein.



Trotz des positiven Wochenstarts bleibe das Bündel aus wahrscheinlich weiter steigenden Inflationsraten und steigender Rezessionswahrscheinlichkeiten aufgrund einer zu restriktiven Geldpolitik bestehen. Eine defensive Ausrichtung erachten die Analysten der Fürst Fugger Privatbank aktuell für weiterhin angebracht, solange sich keine Entspannung an den jeweiligen Belastungsfaktoren abzeichnet. (04.10.2022/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Nach einem September zum Vergessen (Monatsverlust von -5,61%), startet die kurze Börsenwoche robust in den Oktober, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Das vierte Quartal sei statistisch betrachtet die beste Börsenphase des Jahres. Nichtsdestotrotz würden die Zentralbanken weiterhin restriktiv bleiben und die quantitative Straffung gehe voran. Der Rückgang der Anleiherenditen sei eine der größten Antriebsfedern für den Markt gewesen. Die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen hätten sich weltweit wieder erholen können, nachdem sie letzte Woche Höchstwerte erreicht hätten. In dieser Woche würden die Renditen sinken und die Aktien würden anziehen. Nach dem Fall auf ein neues Jahrestief bei 11.862 Punkten vergangene Woche habe sich eine Gegenbewegung in Gang gesetzt, die versuche, das DAX (ISIN:DE0008469008,WKN: 846900)-Tief vom 5. Juli bei 12.390 Punkten zurückzuerobern. Sollte der Bereich um 12.400 Punkte signifikant durchbrochen werden, entstehe ein neues Kaufsignal. Zu euphorisch sollte man jedoch nicht werden, da es sich um eine Gegenreaktion aufgrund des stark überverkauften Marktes handeln könne und der DAX erneut nach unten abdrehen könnte. EURO STOXX 50 sei am Freitag mit einem Punktestand von 3.318 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht -0,89% und auf Monatssicht im September satte -5,65% abgegeben. Die europäischen Aktienmärkte hätten ihren negativen Trend auf breiter Front fortgesetzt und der EURO STOXX 50 habe vergangenen Donnerstag sein Jahrestief bei 3.279 Punkten erreicht. Auf Sektorenebenen sei der europäische Immobiliensektor mit einem Verlust von -17,69% im September der schwächste Sektor gewesen. Mit einem Monatsverlust von -3,66% habe sich der Mediensektor dem Verkaufsdruck am ehesten entziehen können. Die defensiven Sektoren wie Gesundheit und Basiskonsumgüter hätten sich ebenfalls gut behaupten können. Charttechnisch betrachtet, sei der EURO STOXX 50 deutlich angeschlagen, da der übergeordnete Abwärtstrend weiterhin in Takt sei. Ein wenig Hoffnung ergebe sich daraus, dass sich seit Freitag der EURO STOXX 50 zumindest eine kleine Atempause habe verschaffen können und zum Wochenstart eine dynamische Gegenrektion in Richtung des 23,6% Fibonacci-Retracement bei 3.524 Punkten einschlage.