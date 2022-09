Dow Jones Industrial



Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche um 4,0% konsolidiert. Er habe bei 29.590,41 Punkten geschlossen. Er sei damit sogar unter die Juni-Tiefs gerutscht. Nach wie vor belaste eine restriktivere Geldpolitik die Finanzmärkte. Die Finanzmärkte würden inzwischen Zinserhöhungen bis zu einem Level von 4,6% im nächsten Jahr einpreisen. Nach einer Zinserhöhung in der vergangenen Woche um 75 Basispunkte habe die 2-jährige US-Staatsanleihe die Handelswoche mit einem Renditesprung um 36 Basispunkte auf 4,21% beendet. Der Dow Jones habe am Freitag auf einem neuen Jahrestief und unter 30.000 Punkten geschlossen. Angesichts der Bedeutung dieses Levels sei im Laufe dieser Woche mit einem Versuch des Dow Jones zu rechnen, dieses Niveau zurückzuerobern. Der Beginn der Handelswoche könne durchaus noch holprig werden, aber es sollten sich im weiteren Wochenverlauf zusehends Rallyeversuche beim Dow Jones einstellen, die die Analysten der Fürst Fugger Privatbank aktuell für investierbar halten würden. Aus ihrer Sicht würden die US-Märkte jetzt ein attraktives Risiko-Rendite-Profil bieten, sprich die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden es für sehr wahrscheinlich halten, dass der Dow Jones die bisherigen Juni-Jahrestiefs bei 29.946 Punkten zurückerobern könne und würden aufgrund eines weitgehend ausgewaschenen Marktes Luft für eine mehrwöchige Rally sehen. Der Dow Jones habe einige Widerstände vor sich, auch die Marke bei 31.000 Punkte würde einiges an Energie kosten, um überwunden zu werden. Aber ein mögliches Kursziel dieser jetzt von den Analysten der Fürst Fugger Privatbank erwarteten Rally könnte die 90-Tage-Linie (aktuell bei 31.856 Punkten) sein. Ihr Worst-Case-Szenario für diese Woche wäre ein Test des Verlaufshoch von Mitte Oktober 2020 bei 28.909 Punkten.

Bund-Future



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) habe in der letzten Woche ein neues Kontrakttief bei 138,45%-Punkten gemacht, welches heute mit 138,21%-Punkten bereits wenige Minuten nach Eröffnung unterboten worden sei. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden dies als Reaktion auf den mittlerweile immer restriktiveren Kurs der Notenbanken sehen, inflationsdämpfende Maßnahmen zu ergreifen. Hinzu komme, dass Italien wie erwartet eine rechte Regierung erhalte. Dies zusammen sorge für anhaltenden Druck auf den Rentenmarkt. 10-jährige Staatsanleihen Italiens würden aktuell 4,43% und das deutsche Pendant bei 2,07% rentieren. Ein Ende des Abwärtstrends beim Bund-Future sei daher nicht auszumachen, zumal die technischen Indikatoren durchwegs negativ seien.



Einschätzung



Das Bündel aus wahrscheinlich weiter steigenden Inflationsraten und den dämpfenden Maßnahmen der Notenbanken lasse die Rezessionswahrscheinlichkeit stark steigen. Eine defensive Ausrichtung würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank aktuell für notwendig erachten, auch eine erhöhte Liquidität mache Sinn. (26.09.2022/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Wie erwartet erhöhte die FED am vergangenen Mittwoch die Zinsen um 75 Basispunkte, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank im aktuellen Marktkommentar.Erst zum Handelsschluss am Freitag hätten die Anleger die sich immer mehr verschlechternden Konjunkturaussichten realisiert und Risikoassets verkauft. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe den kurzfristigen Aufwärtstrend seit dem DAX-Tief vom 5. Juli bei 12.390 Punkten durchbrochen. Damit nehme der Verkaufsdruck tendenziell zu. Als nächste markante Unterstützungsmarke diene das Tief aus dem Oktober 2020 bei 11.450 Punkten. Was wäre notwendig, um den DAX wieder in die strategische Erfolgsspur zu führen? Dazu müsste er die Hürde von 13.800/13.888 Punkten überwinden. Danach sehe es aktuell jedoch nicht aus. Vielmehr müssten wir uns auf steigende Rezessionsgefahren sowohl in den USA als auch in Europa einstellen.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei am Freitag mit einem Punktestand von 3.348 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht satte -4,34% abgegeben. Die europäischen Aktienmärkte hätten ihren negativen Trend auf breiter Front fortgesetzt. Auf Sektorenebene habe der europäische Immobiliensektor mit einem dramatischen Verlust von -11,51% am schwächsten abgeschlossen. Mit einem Wochenverlust von -1,02% habe sich der Basiskonsumgütersektor dem Verkaufsdruck am ehesten entziehen können. Nachdem vor zwei Wochen der EURO STOXX 50 unter einige wichtige technische und psychologische Niveaus im Bereich der 3.600 Punktemarke gefallen sei, sei die Gefahr deutlich angestiegen, dass der EURO STOXX 50 in das Muster der vergangenen sechs Monate falle und das Jahrestief bei 3.343 Punkten teste. Dies habe sich leider bewahrheitet und ein neues Jahrestief sei am Freitag bei 3.330 Punkten gebildet worden. Dass der DAX und der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) ebenfalls neue Jahrestiefs gebildet haben, sei kein gutes Vorzeichen für diese Woche, die insbesondere von den Parlamentswahlen in Italien geprägt sei. Zudem würden die Inflationszahlen für Deutschland am Donnerstag veröffentlicht, die sogar in den zweistelligen Bereich vordringen könnten. Die Erzeugerpreise aus der Vorwoche, die mit 45,8% knapp 10% höher als erwartet gewesen seien, würden wenig Hoffnung auf moderate Zahlen sehen. Der EURO STOXX 50 befinde sich in einem stark überverkauften Bereich, sodass technische Gegenreaktionen möglich seien.