Kurzprofil Deere & Co:



Deere (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, NYSE-Symbol: DE) ist einer der weltweit größten Hersteller von Landwirtschaftsgeräten aller Art. Ausgehend von einer Ein-Mann-Schmiedewerkstatt, hat sich das Unternehmen im Laufe seiner knapp 175-jährigen Bestehenszeit zu einem Anbieter entwickelt, der vom Ackerbau über die Gartenarbeit bis hin zum Forstwesen mit seinem Produktportfolio die gesamte Bandbreite der in der Landwirtschaft nötigen Ausrüstungsgegenstände abdeckt. (27.11.2023/ac/a/n)



Great Falls (www.aktiencheck.de) - Deere-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Analysten vom Investmenthaus D.A. Davidson & Co. raten nach den Q4-Ergebnissen und dem Ausblick letzte Woche weiterhin zum Kauf der Aktie von Deere & Company (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, NYSE-Symbol: DE).Das vierte Quartal des Unternehmens habe den Konsens übertroffen, aber die eigentliche Gewinnüberschreitung sei der Kommentar von Deere gewesen, dass das GJ24 einen Gewinn in der Mitte des Zyklus darstellen würde. Die Aktie werde außerdem nur zu einem Unternehmenswert von etwa dem 10,5-fachen des erwarteten EBITDA in der Mitte des Zyklus gehandelt, während die Bewertung in der Mitte des Zyklus auf der Grundlage der 5-Jahres-Historie beim 14,5-fachen liege.Die Analysten von D.A. Davidson & Co. stufen die Deere-Aktie weiterhin mit "buy" ein. Das Kursziel werde bei 493 USD belassen. (Analyse vom 27.11.2023)Börsenplätze Deere-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deere-Aktie:332,60 EUR -1,60% (27.11.2023, 16:42)