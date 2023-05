Börsenplätze Deere-Aktie:



Kurzprofil Deere & Co:



Deere (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, NYSE-Symbol: DE) ist einer der weltweit größten Hersteller von Landwirtschaftsgeräten aller Art. Ausgehend von einer Ein-Mann-Schmiedewerkstatt, hat sich das Unternehmen im Laufe seiner knapp 175-jährigen Bestehenszeit zu einem Anbieter entwickelt, der vom Ackerbau über die Gartenarbeit bis hin zum Forstwesen mit seinem Produktportfolio die gesamte Bandbreite der in der Landwirtschaft nötigen Ausrüstungsgegenstände abdeckt. (19.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deere-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Deere & Company (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, NYSE-Symbol: DE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-amerikanische Traktorenhersteller Deere & Co habe nach einem starken zweiten Quartal seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr erneut erhöht. Eine hohe Nachfrage nach landwirtschaftlichen Geräten sowie die Entspannung der Lieferkettenprobleme, die seit der Pandemie belasten würden, würden das Management optimistischer in die Zukunft blicken lassen.Der Gewinn je Aktie im zweiten Quartal habe mit 9,65 Dollar die Schätzungen der Analysten (8,59 Dollar) deutlich übertroffen. Der Umsatz habe sich um 30 Prozent auf 17,4 Milliarden Dollar erhöht, acht Prozent mehr als erwartet. Deere habe eine gesunde Nachfrage nach landwirtschaftlichen und Baugeräten sowie ein verbessertes Marktumfeld genannt.Das in Moline, Illinois, ansässige Unternehmen Deere gelte aufgrund seiner Position als weltweit größter Hersteller von landwirtschaftlichen Maschinen als Gradmesser für die Gesundheit der Agrarindustrie. Der Anstieg der Preise für Mais, Weizen und Sojabohnen in den letzten zwei bis drei Jahren habe die landwirtschaftlichen Einkommen gesteigert und den Landwirten geholfen, veraltete Geräte wie Traktoren und Mähdrescher zu ersetzen. Das Unternehmen habe die jüngsten Lieferkettenprobleme auch teilweise mit Preiserhöhungen ausgleichen können.Die Zahlen könnten der Deere-Aktie neues Leben einhauchen und den seit Dezember gültigen Abwärtstrend stoppen.Langfristig orientierte Anleger stellen einen Fuß in die Tür, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Deere-Aktie. (Analyse vom 19.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link