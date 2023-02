Tradegate-Aktienkurs Deere-Aktie:

426,555 USD +5,86% (17.02.2023)



US2441991054



850866



DCO



DE



Deere (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, NYSE-Symbol: DE) ist einer der weltweit größten Hersteller von Landwirtschaftsgeräten aller Art. Ausgehend von einer Ein-Mann-Schmiedewerkstatt, hat sich das Unternehmen im Laufe seiner knapp 175-jährigen Bestehenszeit zu einem Anbieter entwickelt, der vom Ackerbau über die Gartenarbeit bis hin zum Forstwesen mit seinem Produktportfolio die gesamte Bandbreite der in der Landwirtschaft nötigen Ausrüstungsgegenstände abdeckt. (17.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deere-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Deere & Company (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, NYSE-Symbol: DE) unter die Lupe.Der US-Traktorenhersteller habe zum Wochenausklang glänzende Quartalszahlen präsentiert. Sowohl die Umsätze als auch das Ergebnis die Marterwartungen deutlich geschlagen. Der Gewinn sei sogar überproportional gesteigert worden und habe noch deutlicher die Markterwartungen übertroffen. Zudem habe Deere seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023 angehoben.Die Deere-Aktie gewinne am Freitag im vorbörslichen US-Handel mehr als drei Prozent auf 416 USD. Die nächste Hürde auf dem Weg nach oben bilde der GD50 bei 424,73 USD. Werde diese Hindernis überwunden, wäre Platz bis in den Bereich von 440 bis 445 USD.Deere habe Top-Zahlen und ebenso starken Ausblick geliefert. Werde demnächst auch der GD50 herausgenommen, wäre das ein frisches Kaufsignal für Neueinsteiger. Wer bereits investiert sei, bleibe weiter dabei und lasse die Gewinne laufen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.02.2023)Börsenplätze Deere-Aktie: