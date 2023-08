NYSE-Aktienkurs Deere-Aktie:

Kurzprofil Deere & Co:



Deere (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, NYSE-Symbol: DE) ist einer der weltweit größten Hersteller von Landwirtschaftsgeräten aller Art. Ausgehend von einer Ein-Mann-Schmiedewerkstatt, hat sich das Unternehmen im Laufe seiner knapp 175-jährigen Bestehenszeit zu einem Anbieter entwickelt, der vom Ackerbau über die Gartenarbeit bis hin zum Forstwesen mit seinem Produktportfolio die gesamte Bandbreite der in der Landwirtschaft nötigen Ausrüstungsgegenstände abdeckt. (21.08.2023/ac/a/n)

Charlotte (www.aktiencheck.de) - Deere-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities steigern das Kursziel für die Aktie von Deere & Company (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, NYSE-Symbol: DE).Die Analysten würden feststellen, dass Deere ein solides 3. Quartal gemeldet habe, das durch das Preis-Kosten-Verhältnis, die Steuerlinie und die Ausführung angetrieben worden sei. Die Aktien hätten vor dem Hintergrund von "Peak Ag"-Sorgen - sinkende Produktion in Brasilien, Auftragsdynamik, steigende Lagerbestände nach den Tiefstständen - und in einem Umfeld, in dem sich weiche Rohstoffe überschlagen würden und die jüngsten Kommentare auf dem Gebrauchtmaschinenmarkt einige Sorgen aufwerfen würden, gekämpft.Die Analysten von BofA Securities stufen die Deere-Aktie weiterhin mit dem Votum "neutral" ein. Das Kursziel werde von 455 auf 484 USD angehoben. (Analyse vom 21.08.2023)Börsenplätze Deere-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deere-Aktie:360,80 EUR -1,18% (21.08.2023, 15:57)