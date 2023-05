NYSE-Aktienkurs Deere-Aktie:

360,50 USD -0,84% (22.05.2023, 22:00)



ISIN Deere-Aktie:

US2441991054



WKN Deere-Aktie:

850866



Ticker-Symbol Deere-Aktie:

DCO



NYSE-Symbol Deere-Aktie:

DE



Kurzprofil Deere & Co:



Deere (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, NYSE-Symbol: DE) ist einer der weltweit größten Hersteller von Landwirtschaftsgeräten aller Art. Ausgehend von einer Ein-Mann-Schmiedewerkstatt, hat sich das Unternehmen im Laufe seiner knapp 175-jährigen Bestehenszeit zu einem Anbieter entwickelt, der vom Ackerbau über die Gartenarbeit bis hin zum Forstwesen mit seinem Produktportfolio die gesamte Bandbreite der in der Landwirtschaft nötigen Ausrüstungsgegenstände abdeckt. (23.05.2023/ac/a/n)



Great Falls (www.aktiencheck.de) - Deere-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Shlisky, Analyst vom Investmenthaus D.A. Davidson & Co., rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Deere & Company (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, NYSE-Symbol: DE), senkt aber das Kursziel von 520 auf 492 USD.Die negative Kursreaktion auf die Gewinnüberschreitung und die Anhebung der Prognosen sei überraschend gewesen, zumal die meisten Kommentare in der Telefonkonferenz darauf hingedeutet hätten, dass das zweite Quartal zwar wahrscheinlich der Höhepunkt des Geschäftsjahres 2023 sein werde, dieses Jahr aber wahrscheinlich keinen Gewinnhöhepunkt darstellen werde, so der Analyst in einer am Montag veröffentlichten Studie. Er sehe Rückenwind durch die Verbesserung des Umsatzmixes dank der Technologie und die Wahrscheinlichkeit, dass die Fundamentaldaten der Landwirtschaft bis ins nächste Jahr hinein günstig bleiben würden.Michael Shlisky, Analyst vom Investmenthaus D.A. Davidson & Co., hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Deere-Aktie bestätigt und das Kursziel von 520 auf 492 USD reduziert. (Analyse vom 22.05.2023)Börsenplätze Deere-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deere-Aktie:334,80 EUR +0,39% (23.05.2023, 11:42)