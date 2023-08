NYSE-Aktienkurs Deere-Aktie:

390,79 USD -1,57% (21.08.2023)



ISIN Deere-Aktie:

US2441991054



WKN Deere-Aktie:

850866



Ticker-Symbol Deere-Aktie:

DCO



NYSE-Symbol Deere-Aktie:

DE



Kurzprofil Deere & Co:



Deere (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, NYSE-Symbol: DE) ist einer der weltweit größten Hersteller von Landwirtschaftsgeräten aller Art. Ausgehend von einer Ein-Mann-Schmiedewerkstatt, hat sich das Unternehmen im Laufe seiner knapp 175-jährigen Bestehenszeit zu einem Anbieter entwickelt, der vom Ackerbau über die Gartenarbeit bis hin zum Forstwesen mit seinem Produktportfolio die gesamte Bandbreite der in der Landwirtschaft nötigen Ausrüstungsgegenstände abdeckt. (22.08.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Deere-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Tami Zakaria, Analystin von J.P. Morgan Securities, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Deere & Company (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, NYSE-Symbol: DE).Die Aktien seien am Freitag um mehr als 5% gefallen, nachdem die Ergebnisse für das dritte Quartal die Erwartungen übertroffen hätten und die Prognosen für das vierte Quartal unter dem Konsens gelegen hätten, so die Analystin. Sie sei der Ansicht, dass die Reaktion der Aktie auf das Fehlen konkreter Angaben in der Gewinnbenachrichtigung zu den Volumenwachstumserwartungen für die große Landwirtschaft im Geschäftsjahr 2024 zurückzuführen sei, was die Erwartungen der Anleger für einen Rückgang im nächsten Jahr gefestigt habe. Zakaria sei der Meinung, dass "die Bären in nächster Zeit für die Erzählung verantwortlich bleiben".Tami Zakaria, Analystin von J.P. Morgan Securities, bekräftigt das Rating "neutral" für die Aktie von Deere & Company und reduziert das Kursziel von 390,00 auf 380,00 USD. (Analyse vom 21.08.2023)Börsenplätze Deere-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deere-Aktie:360,20 EUR +0,42% (22.08.2023, 13:31)