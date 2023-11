NYSE-Aktienkurs Deere-Aktie:

370,76 USD -3,11% (23.11.2023, 22:00)



ISIN Deere-Aktie:

US2441991054



WKN Deere-Aktie:

850866



Ticker-Symbol Deere-Aktie:

DCO



NYSE-Symbol Deere-Aktie:

DE



Kurzprofil Deere & Co:



Deere (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, NYSE-Symbol: DE) ist einer der weltweit größten Hersteller von Landwirtschaftsgeräten aller Art. Ausgehend von einer Ein-Mann-Schmiedewerkstatt, hat sich das Unternehmen im Laufe seiner knapp 175-jährigen Bestehenszeit zu einem Anbieter entwickelt, der vom Ackerbau über die Gartenarbeit bis hin zum Forstwesen mit seinem Produktportfolio die gesamte Bandbreite der in der Landwirtschaft nötigen Ausrüstungsgegenstände abdeckt. (23.11.2023/ac/a/n)



Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Deere-Aktienanalyse von Robert W. Baird:Mircea Dobre, Analyst von Robert W. Baird, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von von Deere & Co (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, NYSE-Symbol: DE).2023 sei ein großartiges Geschäftsjahr mit einem Nettogewinn von mehr als 10 Mrd. USD gewesen, aber die ursprüngliche Prognose für den Nettogewinn im Geschäftsjahr 2024 von 7,75 Mrd. bis 8,25 Mrd. USD habe unter dem Konsens von 9,309 Mrd. USD gelegen, so der Analyst in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Der ursprüngliche Branchenausblick des Managements für 2024, der einen Rückgang von etwa 10% in den Bereichen Large Ag und Europa/Südamerika vorsehe, scheine ein guter Ausgangspunkt zu sein. Der Analyst schätze das längerfristige strukturelle Margenverbesserungspotenzial von Deere weiterhin positiv ein.Mircea Dobre, Analyst von Robert W. Baird, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Deere-Aktie bestätigt und das Kursziel von 445 auf 420 USD gesenkt. (Analyse vom 22.11.2023)Börsenplätze Deere-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deere-Aktie:337,60 EUR -0,82% (23.11.2023, 16:52)