NYSE-Aktienkurs Deere-Aktie:

390,79 USD -1,57% (21.08.2023, 22:00)



ISIN Deere-Aktie:

US2441991054



WKN Deere-Aktie:

850866



Ticker-Symbol Deere-Aktie:

DCO



NYSE-Symbol Deere-Aktie:

DE



Kurzprofil Deere & Co:



Deere (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, NYSE-Symbol: DE) ist einer der weltweit größten Hersteller von Landwirtschaftsgeräten aller Art. Ausgehend von einer Ein-Mann-Schmiedewerkstatt, hat sich das Unternehmen im Laufe seiner knapp 175-jährigen Bestehenszeit zu einem Anbieter entwickelt, der vom Ackerbau über die Gartenarbeit bis hin zum Forstwesen mit seinem Produktportfolio die gesamte Bandbreite der in der Landwirtschaft nötigen Ausrüstungsgegenstände abdeckt. (22.08.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Deere-Aktienanalyse von Oppenheimer:Oppenheimer senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Deere & Company (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, NYSE-Symbol: DE).Die starken Ergebnisse von Deere für das dritte Quartal seien weitgehend erwartet worden, heiße es in einer am Montag veröffentlichten Studie. Der Kursrückgang der Aktie am Freitag spiegele die Verkäufe aufgrund der Nachrichtenlage und das Fehlen einer klaren Ausrichtung für das Geschäftsjahr 2024 wider. Dieser Abschwung könnte sowohl kurz als auch flach sein, wobei die Erträge durch eine Normalisierung der Lieferkette, Kostendeflation und strukturelle Margenverbesserungen, die bei der Umstrukturierung des intelligenten industriellen Betriebsmodells unterschätzt worden, gestützt würden.Oppenheimer hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Deere-Aktie bestätigt und das Kursziel von 467 auf 458 USD gesenkt. (Analyse vom 21.08.2023)Börsenplätze Deere-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deere-Aktie:360,30 EUR +0,45% (22.08.2023, 14:27)