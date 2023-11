NYSE-Aktienkurs Deere-Aktie:

370,76 USD -3,11% (22.11.2023, 22:00)



ISIN Deere-Aktie:

US2441991054



WKN Deere-Aktie:

850866



Ticker-Symbol Deere-Aktie:

DCO



NYSE-Symbol Deere-Aktie:

DE



Kurzprofil Deere & Co:



Deere (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, NYSE-Symbol: DE) ist einer der weltweit größten Hersteller von Landwirtschaftsgeräten aller Art. Ausgehend von einer Ein-Mann-Schmiedewerkstatt, hat sich das Unternehmen im Laufe seiner knapp 175-jährigen Bestehenszeit zu einem Anbieter entwickelt, der vom Ackerbau über die Gartenarbeit bis hin zum Forstwesen mit seinem Produktportfolio die gesamte Bandbreite der in der Landwirtschaft nötigen Ausrüstungsgegenstände abdeckt. (24.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Deere-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Wells Fargo Advisors senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Deere & Co (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, NYSE-Symbol: DE).Die Aktie habe 3% verloren, nachdem der Hersteller von Landwirtschaftsgeräten eine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 abgegeben habe, die das Jahr 2023 als Höchststand bestätige, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Dies sei eine relativ harmlose Bewegung gegenüber der großen Rasur der Konsensschätzungen, die eine günstige Bewertung widerspiegele. Wells Fargo Advisors habe die Schätzungen nach unten revidiert, betrachte die Deere-Aktie aber als preiswert für einen Rahmen in der Mitte des Zyklus, insbesondere mit wieder höheren Margen und der Möglichkeit der Präzisionsarbeit.Wells Fargo Advisors hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Deere-Aktie bestätigt und das Kursziel von 490 auf 440 USD reduziert. (Analyse vom 24.11.2023)Börsenplätze Deere-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deere-Aktie:336,10 EUR -0,86% (24.11.2023, 13:27)