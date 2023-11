NYSE-Aktienkurs Deere-Aktie:

Kurzprofil Deere & Co:



Deere (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, NYSE-Symbol: DE) ist einer der weltweit größten Hersteller von Landwirtschaftsgeräten aller Art. Ausgehend von einer Ein-Mann-Schmiedewerkstatt, hat sich das Unternehmen im Laufe seiner knapp 175-jährigen Bestehenszeit zu einem Anbieter entwickelt, der vom Ackerbau über die Gartenarbeit bis hin zum Forstwesen mit seinem Produktportfolio die gesamte Bandbreite der in der Landwirtschaft nötigen Ausrüstungsgegenstände abdeckt. (23.11.2023/ac/a/n)



Goldman Sachs sei zu Beginn des dritten Quartals besorgt gewesen, weil sich das Überangebot auf den Endmärkten für Maschinen durch die um 20 bis 80% gestiegenen Gebrauchtmaschinenbestände noch vergrößert habe, aber zu Beginn des vierten Quartals seien die Analysten nun aufgrund der umsichtigen Produktionskürzungen von Deere, die früher als in früheren Zyklen erfolgt seien, "konstruktiv". Sie würden außerdem auf die Verschiebung der Rabattdollars weg von neuen Maschinen hin zum Abbau von Gebrauchtmaschinenbeständen sowie auf die anhaltenden Preis-/Kostengewinne von Deere verweisen.Die Analysten von Goldman Sachs bewerten die Deere-Aktie unverändert mit "buy". Das Kursziel laute nach wie vor 466,00 USD. (Analyse vom 22.11.2023)