An der Devisenfront habe der US-Dollar in der letzten Handelswoche weiterhin Stärke gezeigt und sei erneut bis zum Widerstand bei 104,3 Punkte angestiegen. Der Euro sei seit Donnerstag diametral gegensätzlich von 1,094 wieder auf die letzte Unterstützung bei 1,08 US-Dollar gefallen. Ein Erholungsversuch des Euros sei damit zur Wochenmitte früh gescheitert, was ein schlechtes Omen für den Euro sei. Blaschzok habe seinen Kunden im Premium-Research ein langfristiges Verkaufssignal für den Euro bei 1,122 US-Dollar gegeben und ein Kaufsignal für den USD-Index bei 99,5 Punkte, als das Sentiment historisch bärisch für den US-Dollar und historisch bullisch für den Euro und das britische Pfund gewesen sei.



Während alle in den letzten zwei Monaten von einer Entdollarisierung gesprochen hätten, sei die eigentliche Währung, die ihre Position im Welthandel verliere, der Euro. Niemand spreche jedoch von einer De-Euroisierung. Nach den jüngsten Daten des SWIFT RMB Tracker habe keine Währung im Welthandel mehr an Boden verloren als der Euro. In etwas mehr als zwei Jahren sei der Euro von 39,5% der weltweiten Zahlungen außerhalb der Eurozone auf nur noch 13,6% gefallen. Der US-Dollar habe den größten Teil dieser Zahlungen absorbiert, während der Rest an das britische Pfund, den japanischen Yen und auch den chinesischen Renminbi gegangen sei.



Wie die Daten zeigen würden, seien im Juli im internationalen Handel über 59% aller Transaktionen in US-Dollar abgerechnet worden, während es vor zwei Jahren nur 39,5% gewesen seien. 5,65% würden in britischen Pfund abgewickelt, 5% in japanischen Yen, 2,7% in kanadischen Dollar, 2,2% in chinesischen Yuan gefolgt vom Schweizer Franken mit 1,9%. Auch wenn es einen Trend zur Entdollarisierung gebe, sei die amerikanische Weltleitwährung noch Jahrzehnte davon entfernt im internationalen Handel ernsthafte Konkurrenz zu bekommen. Zuletzt habe die Zeitungsente einer goldgedeckten BRICS-Handelswährung die letzten Schafe nach Trittbrettfahrermanier dazu gebracht, den US-Dollar exakt zum Tief zu verkaufen, womit diese abgefischt worden seien. An der Börse sage man, dass Schafe geschlachtet würden und die Bären dürften bereits die Hitze unmittelbar vor einem Short-Squeeze spüren, der sie grillen werde.



Der Euro und Cable würden sich an signifikanten Unterstützungen befinden und es werde einen starken Einbruch geben, wenn diese brechen würden. Gegensätzlich stehe ein Short-Squeeze beim US-Dollar ins Haus, wenn der Widerstand bei 104,3 Punkten signifikant überschritten werde. Man habe dieses historisch pessimistische Sentiment am Terminmarkt verfolgen können, da die Spekulanten den US-Dollar in den Anstieg hinein weiter leerverkauft hätten und ihre Shortposition so noch vergrößerten. Es sei immer wieder erstaunlich, wie selbst erfahrene Börsianer vom Herdentrieb an der Börse erfasst und exakt zum Ende eines Trends zum Einstieg aufrufen würden.



Die Dollarstärke, die sich in diesem Jahr fortsetzen sollte, dürfte den Goldpreis in US-Dollar tendenziell belasten, sollten nicht neue exogene Faktoren auf die Märkte aus dem Nichts einschlagen. Der Goldpreis in Euro habe hingegen bessere Chancen, da der Euro vor einer massiven Abwertung stehe, womit gerade für Sparer und Investoren im Euroraum eine Absicherung gegen Inflation mit dem Kauf von Gold zwingend notwendig sei. Eine Abwertung des Euros deutlich unter die Parität zum US-Dollar sei in den nächsten zwölf Monaten angesichts der aktuellen Gemengelage durchaus denkbar.



Die US-Notenbankbilanz sei in der letzten Handelswoche wieder um 18 Mrd. US-Dollar auf 8,1 Billionen US-Dollar geschrumpft. Damit sei die US-Geldmenge seit Anfang 2022 bereits um fast eine Billionen US-Dollar reduziert worden. Auch hier habe Blaschzok mit seiner Auffassung Recht behalten, dass es sich bei dem BTFP-Programm der FED als Reaktion auf die Pleite der SVB-Bank um kein QE-Programm handele und dieser Effekt auf die Geldmenge schnell in den kommenden Monaten durch das QT-Programm wieder relativiert würde. Die abnehmende Liquidität sei natürlich ein Problem für den noch haussierenden Aktienmarkt aber auch für den Preis der Edelmetalle und der Kryptos.



Die Notenbankbilanz der Europäischen Zentralbank sei seit Ende des Jahres noch viel stärker als die der US-Notenbank um mehr als 1,6 Billionen Euro von fast 9 Billionen auf nun 7,15 Billionen Euro geschrumpft.



Insgesamt gebe es mit der aufziehenden Rezession, der abnehmenden Liquidität und den auf hohem Niveau verbleibenden Zinsen viele Risiken für den Edelmetallmarkt bis Jahresende. Die Hoffnungen auf deutliche und nachhaltige Zinssenkungen des Marktes seien falsch. Im Gegenteil würden wir in den nächsten Jahren noch höhere Zinsen sehen, da die Notenbanken mit dem Rücken an der Wand stünden. Neue QE-Programme würden diesmal wohl erst in einer Rezession kommen, nachdem die deflationären Effekte stark geworden seien. Eine neue Rally am Goldmarkt dürfte daher noch etwas auf sich warten lassen und die Volatilität zunehmen, was tolle Chancen für gute Trader liefern werde. (05.09.2023/ac/a/m)







Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis legte auch in der letzten Woche wieder zu und stieg um 1,3 % auf 1.940 US-Dollar an, nachdem der Goldpreis bereits in der Vorwoche eine Erholung begonnen hatte, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe.Die technische Preiserholung sei jedoch zur Wochenmitte an dem nächsten Abwärtstrend bei 1.945 US-Dollar und an einer neuerlichen Dollarstärke gescheitert. Die Goldminenaktien hätten dementsprechend auch Kursgewinne von 2,1% im HUI-Goldminenindex verbucht.Der Silberpreis habe hingegen leicht um 0,3% verloren und sei damit unterhalb des Widerstands bei 24,50 US-Dollar geblieben. Die schwache Performance der letzten Handelswoche relativiere sich jedoch, berücksichtige man die vorherige schnelle Rally von 22,30 US-Dollar auf 25 US-Dollar. Die Terminmarktdaten hätten sich unterdessen für Silber verschlechtert und seien nun bestenfalls neutral. Der Preis keile sich aktuell ein und sei nun abhängig von der Entwicklung des Goldpreises, der sich ebenfalls zwischen einem Abwärtstrend und einer Unterstützung bei 1.900 US-Dollar eingekeilt habe. Der Goldpreis werde dem Silberpreis in den nächsten beiden Wochen die Richtung vorgeben, abhängig davon, ob es zu einem bullischen oder bärischen Ausbruch kommen werde. Aktuell seien die Risiken noch hoch, dass der Goldpreis erst noch einmal neue Verlaufstiefs erreichen und abarbeiten müsse, bevor sich der Terminmarkt völlig bereinigen könne und somit die Ausgangslage für eine neue Rally entstehe.US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag habe auf Goldpreis gedrücktDie Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinserhöhung durch die Federal Reserve (FED) am 20. September sei daraufhin auf nur noch 7% nach den Fed Funds Futures gesunken. Loretta Mester, Chefin der der FED von Cleveland, die als "Falke" angesehen werde, habe den dovishen Arbeitsmarktbericht heruntergespielt und betont, dass die Arbeitslosenquote trotz des Anstiegs immer noch niedrig sei und die FED ihre künftigen Entscheidungen weiterhin datenabhängig treffen werde.Starker Dollar belaste weiterhin den Goldpreis