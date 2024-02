Hamburg (www.aktiencheck.de) - 2023 hat die Wachstumsdynamik der US-Wirtschaft immer wieder positiv überrascht, obwohl das globale Wachstum mit voraussichtlich gut drei Prozent im historischen Kontext eher schwach ausgefallen ist, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Einen Eindruck über den Inflationsdruck würden der Verbraucherpreisindex sowie die aktuelle Entwicklung der Erzeugerpreise geben. Erwartet werde jeweils eine Abkühlung im Vergleich zu den Dezemberwerten. Zudem würden jeweils für Januar die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion bekannt gegeben. Die Baugenehmigungen und Baubeginne sowie der aktuelle NAHB-Immobilienmarktindex würden einen Eindruck von der Dynamik des Bausektors vermitteln. Schließlich würden die Herstellungsindices für die Regionen Philadelphia und New York zeigen, wie sich das Verarbeitende Gewerbe entwickelt habe. Und das von der Uni Michigan berechnete Verbrauchervertrauen - zuletzt deutlich positiver ausgefallen - lasse auf die künftige Konsumdynamik schließen.Der Datenreigen sei nicht zu unterschätzen, denn eines der Kernargumente für die seit Wochen anhaltende Aktienmarktrally sei die Erwartung zeitnah sinkender US-Leitzinsen. Sollte diese durch eine anhaltend robuste Konjunktur sowie einen geringer als erwartet nachgebenden Inflationsdruck enttäuscht werden, könnte die Luft für weitere Kursgewinne kurzfristig dünner werden. Eine nur moderate Wachstumsabkühlung unter Vermeidung einer Rezession und einer stark steigenden Arbeitslosigkeit würde zudem die Chancen des amtierenden Präsidenten Joe Biden auf eine Wiederwahl im November erhöhen. Umso mehr, wenn gleichzeitig das Preisniveau langsamer steige und sich der Aktienmarkt stabil entwickele. Anleger sollten in den kommenden Monaten daher besonders die jeweils aktuellen volkswirtschaftlichen Daten aus den USA im Blick behalten. (13.02.2024/ac/a/m)